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國中會考前猛刷題進步10級分 考生從吊車尾錄取明星高中

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大同國今加碼頒贈國中教育會考績優獎學金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大同國今加碼頒贈國中教育會考績優獎學金。記者簡慧珍／攝影

重賞之下必有勇夫，彰化縣大同國中在國中教育會考前宣布獎金加碼一倍，並增加進步4級分獎金5千元的獎項，果然會考成績大幅成長，今32名達標校友到校領獎，其中孫佑宇一口氣進步10級分，從吊車尾可望錄取彰化高中，為自己開創迥然不同的人生。

大同國中獲家長會、校友會捐款，今發出近18萬元獎金，錄取台中一中科學班的許庭睿5A++作文六級分，已到一中上先修課程，今由媽媽代領獎金最高獎金兩萬元，並轉達許庭睿讀書密訣，如果想主攻數理可在國中求學期間參加數學競賽以增強實力。

5A++作文的校友黃昊澤個性好動，感謝大同老師都很好，幫助他穩定下來，尤其對於不喜歡的文史科目，幫他找到適合的學習方法，歷史科像讀故事書，國文科針對寫作弱點，寫100篇作文、背10多篇古文；黃昊澤說，模擬考寫作曾兩級分，經老師詳細批閱和指點每篇作文，他會考寫作測驗拿到六級分的滿分。

音樂班校友謝典霖的會考成績比全縣第四次模擬考進步6級分，方法是跟著老師進度認真念書。普通班校友孫佑宇從19級分進步到29級分，進步最多，「撇步」是猛攻弱點數學科，考前用力刷題。

校長謝國士感謝校友會長蕭啟群、家長會團長朱文村、家長會長張威創等人發起捐款獎勵考生，今發出約18萬元，張威創運來霜淇淋機現做霜淇淋請受獎考生享用。張威創感謝校友領導、行政團隊配合、教學團隊努力，創下4人5A++滿級分和作文5級分以上，256人28級分達到彰中、彰女的錄取標準，5C人數比去年減少5人，達到「提A減C」目標。

彰化縣大同國中教育會考滿級分、作文6級分的考生許庭睿（媽媽代表出席）、黃昊澤頒贈國中教育會考績優獎學金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大同國中教育會考滿級分、作文6級分的考生許庭睿（媽媽代表出席）、黃昊澤頒贈國中教育會考績優獎學金。記者簡慧珍／攝影

國中教育會考 捐款

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