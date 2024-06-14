國中會考前猛刷題進步10級分 考生從吊車尾錄取明星高中

重賞之下必有勇夫，彰化縣大同國中在國中教育會考前宣布獎金加碼一倍，並增加進步4級分獎金5千元的獎項，果然會考成績大幅成長，今32名達標校友到校領獎，其中孫佑宇一口氣進步10級分，從吊車尾可望錄取彰化高中，為自己開創迥然不同的人生。

大同國中獲家長會、校友會捐款，今發出近18萬元獎金，錄取台中一中科學班的許庭睿5A++作文六級分，已到一中上先修課程，今由媽媽代領獎金最高獎金兩萬元，並轉達許庭睿讀書密訣，如果想主攻數理可在國中求學期間參加數學競賽以增強實力。

5A++作文的校友黃昊澤個性好動，感謝大同老師都很好，幫助他穩定下來，尤其對於不喜歡的文史科目，幫他找到適合的學習方法，歷史科像讀故事書，國文科針對寫作弱點，寫100篇作文、背10多篇古文；黃昊澤說，模擬考寫作曾兩級分，經老師詳細批閱和指點每篇作文，他會考寫作測驗拿到六級分的滿分。

音樂班校友謝典霖的會考成績比全縣第四次模擬考進步6級分，方法是跟著老師進度認真念書。普通班校友孫佑宇從19級分進步到29級分，進步最多，「撇步」是猛攻弱點數學科，考前用力刷題。