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身兼3份工拚大學學費 台中女中王哲綺錄取政大

中央社／ 台中14日電

台中女中王哲綺申請入學考取政治大學，她來自單親家庭，媽媽獨自扶養3個孩子，她趁著上大學前的暑假當家教、到餐廳打工、到小學當隊輔，1人打3份工，籌措學費，希望減輕家中經濟壓力。

台中女中今天告訴中央社記者，王哲綺來自單親家庭，媽媽1人扶養3個孩子，哥哥、姊姊在學期間靠著半工半讀，賺取學費。王哲綺說，因小學都在玩，沒有發現家中經濟拮据，到了國中後發現自己和同學出現學習落差，國三最後半年，她拚命唸書考上台中女中。

王哲綺就讀女中時也半工半讀，自己賺取生活費，就是希望不要增加媽媽經濟負擔。此次她申請入學獲得政治大學政星計畫錄取。趁著上大學前的暑假期間，她當家教、餐廳打工、到小學當隊輔，1人打了3份工，希望可以籌措大學學費，期盼可以透過唸書脫貧，讓媽媽過好日子。

也是在單親家庭長大的翁資晴，考上清華大學工學院學士班，她表示，未來希望有機會可進入台積電，減輕家中經濟負擔。

徐晨寧則錄取成功大學醫學系，父母都是醫師，哥哥也就讀醫學院，耳濡目染下，她也對醫學系感興趣。希望以後能挑戰高難度手術，並效法爸爸到偏鄉行醫，照顧弱勢。

醫學院

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