弘光師生參加韓國2024無限挑戰大賽 獲3金獎

弘光科技大學美髮造型設計系副教授呂佩芸、化妝品應用系助理教授早川涉及美髮系大二學生蔡昀芸，參加「韓國2024無限挑戰大賽」，分別在創意染髮設計、新娘彩妝、創意剪染項目獲得最高榮譽金獎。

蔡昀芸表示，她轉學到弘光不到一年，學到很多美髮專業技巧，當老師鼓勵她出國參賽時，自己有點擔心能力不足，第一次出國比賽一開始很緊張，掌握手感後，賽程不到一半她已修剪好造型及吹整完最難的飛髮片時，像吃了定心丸般，很開心獲獎。

「韓國無限挑戰大賽」已舉辦20屆，今年有來自美國、日本、德國、香港、台灣等13個國家選手參賽，美髮藝術、化妝各項目比賽參賽手總共1363名。呂佩芸表示，主辦單位統一發參賽服裝給選手，讓評審專注於選手作品展現上，能在這場高規格大規模的國際賽事拿到最高榮譽金獎，備感光榮。

呂佩芸說，得獎作品「霞光」獨特之處在創作技法，以「光雕渲染」 呈現色彩與光影的千變萬化、詭譎莫測，利用光雕的概念進行色彩安排設計及配置，染劑的色彩調配及拿捏頭型變化染出彩虹般整齊色彩最為困難，才讓色彩在頭髮上呈現出有如霞光光影變化的視覺效果，展現出具視覺衝擊的立體光感髮型。

早川涉表示，比賽前研究韓式新娘妝，發現以橙色和粉紅色為主的簡約妝容非常流行。因此，決定以此為基礎，加上使用乾燥花展現新娘自然高雅氣質的創意來設計作品，考量模特兒膚色和氣質更適合粉紅色為主色調，選擇不誇張且自然的妝容。原本打算正式比賽時使用練習中用過的乾燥花，比賽的前一天外出用餐時發現一間花店裡有與妝容非常搭配的濃粉色乾燥花，馬上購買一些使用，他認為這也是比賽成功的關鍵之一。

蔡昀芸表示，她大一念南部一所大學造型設計相關科系，因課程比較偏重美容，她對美髮較有興趣，念得不起勁決定轉學，參加轉學考前，事先參觀了解弘光美髮系課程規劃著重專業技術實務，大二上學期一開學就努力問同學、問老師補強技術，大學生活變得充實精彩，今年5月老師鼓勵她一起報名韓國賽事，起初有點擔心自己能力不足，因想驗收這段時間學習成果及拓展視野，還是放膽報名。