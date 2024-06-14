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學童暴走打人 同學嚇到不敢午睡

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
某國小三年級學生情緒失控事件，高市教育局鑑定會議審議結果認定學生是情緒行為障礙，將安置在國小普通班並接受分散式資源班服務。記者王勇超／攝影
某國小三年級學生情緒失控事件，高市教育局鑑定會議審議結果認定學生是情緒行為障礙，將安置在國小普通班並接受分散式資源班服務。記者王勇超／攝影

高雄一名小三學童日前情緒失控，打傷10多名同學，有人眼窩被戳，有人嚇得不敢午睡，被害學生家長說，孩子心中仍有陰影，會做噩夢，希望教育局重視特殊生權益時也關注一般生安全問題。有教師指每年只開3次鑑定會議，緩不濟急，教育局表示，如家長同意，必要時將學生抽離原班上課。

據了解，這名情緒失控的學生是轉學生，老師發現他容易情緒不穩定，不只一次與同學肢體摩擦，而母親因有文化隔閡，不知如何尋求社會資源協助，經溝通，母親同意讓學生接受專業醫師評估治療，服藥控制，昨也為這次事件向被打傷的學生及家長致歉，簽下和解書。

被害學生家長說，情緒障礙的特殊生儘管服藥控制，老師也未必能處理他們的情緒問題，顧全特殊生時，不應忽視一般生在學校的安全問題，教育局表示，涉打傷人的學生，事發時是一般生身分，經家長同意後，已協助申請特教生鑑定，昨天審議結果，認定是情緒行為障礙，會安置在普通班並接受分散式資源班服務。

有老師表示，國中小鑑定安置會議每年開3次，學生如有情緒問題，處置上緩不濟急。一名王姓國中老師說，很多老師沒受過專業輔導管教訓練，也未受過專業特教教師訓練，要兼顧特殊教育學生與一般學生，壓力實在太沉重。

義守大學職能治療學系副教授游子瑩說，有情緒問題的孩子要讓他們學會學會自我控制與放鬆訓練，老師、家長與同儕都要一起協助。

失控 情緒 教育局 資源班

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