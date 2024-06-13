汐止白雲國小戰機駐校10年 F-5E換新裝展新貌

汐止區白雲國小是全國唯一擁有戰機的小學，只是F-5E戰機在學校已經超過10年，包括機身、還有展示牌都出現老舊的情況，所以，市府教育局也編經費改善，現在更新完成，今(13)日學校也舉辦揭牌儀式，包括市府教育局、家長會長等貴賓都出席參加，現場由學校國樂團精彩表演，為活動揭開序幕。

白雲國小校長洪國維表示，白雲國小是全國唯一擁有戰機的小學，這一架F-5E戰機其實也是在所有孩子心中是一個很重要的存在，但是，因為這台戰機在學校已經存在十幾年了，在機體部分、或告示牌的部分，都需要做更新，所以，很感謝新北市政府教育局校安室，撥給學校這筆經費，將機體做更新，也把展示牌內容做一些調整，所以，今天舉辦的揭牌儀式，也希望這個戰機繼續在學校存在，讓每個孩子的心中，都以這個作為學校的精神象徵，也會繼續推動校本課程也繼續推動全民國防教育。

白雲國小家長會長賴朝偉說，今天的揭牌也表現出了全民國防對學校的重要性，也期許未來在全民國防的支持下，能夠讓小朋友都知道國防的重要性。

市府教育局校安室股長游駿弘指出，白雲國小這一架是全台第一台的F-5E戰機在國小校園，同時今年有做特殊的調整，設定一些相關的全民國防的意向在裡面做一些彰顯，而且在今年7月10日，新北教育局有在丹鳳國小，將辦理全民國防的育樂營，名額有限只有25到30位，安排整天的課程，讓學生有一個全民國防的知識與扎根。

戰機就座落在大門進來過了穿堂的入口處，是白雲國小500多名學生，每天上放學都看的到的學校精神象徵，現在整個更新完成，小朋友也很開心。