三芝國中國際交流不斷 美國猶他州學生來相見歡
三芝國中力推國際教育，日前帶領20位學生前往日本長崎南山中學參訪，近來又有來自美國猶他州的高中學生到訪三芝國中，透過雙方準備的精彩表演互動，雙方的學生都感受到彼此國家的文化特色與魅力。
三芝國中校長黃中良說，感謝永平高中沈美華校長的幫忙、也謝謝台灣國際青少年交流協會的促成，讓三芝國中學生能與國際友人做朋友。在這次的交流活動中，三芝國中準備了比賽成績優異的大鼓隊演出，而美國高中學生則是帶來有趣的舞蹈表演，雙方都對彼此的演出留下了深刻印象。
三芝區長賴小萍也出席活動歡迎美國猶他州高中生的到來，期許透過難得的國際交流，增進偏鄉學子們的雙語能力，並且也期待來自美國的高中生能夠體驗台灣端午節的傳統文化，並深度的走訪三芝，感受到三芝的好山好水好特產與賓至如歸的感覺。
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