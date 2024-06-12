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議員憂新竹東區校舍不足 市府：先活化空間

中央社／ 新竹市12日電

竹市光武國中新建校舍工程預計民國115年完工，有議員表示，竹市東區校舍不足問題還無法解決，要求提因應。市府表示，已補助光武國中經費活化教學空間，因應教室不足問題。

時代力量新竹市議員蔡惠婷今天在議會質詢表示，許多關埔地區的家長關心建功高中國中部、光武國中的校舍新建工程進度，目前確定光武國中校舍無法在114學年度入學前完工，面對關埔地區學生人數增加，市府需提出因應措施。

竹市府教育處向中央社記者表示，光武國中新建校舍工程已於日前決標，預計6月下旬開工、預計115年完工，將可擴增校舍空間。此外，已補助光武國中經費辦理教學空間調整活化，目前正在評估現有校舍空間及學齡人口趨勢，研議114學年度可招收班級數。

教育處指出，建功高中國中部的新建校舍預計114學年度啟用，將增加16間普通教室、6間專科教室，盼紓解東區就學壓力。

此外，蔡惠婷指出，目前新竹市的國小班級為29人編班，許多教師期待能降低班級人數，加上近年性平、霸凌案等校園事件，讓教育界負擔增加，希望市府能研議調降至1班28人，不只減緩教師壓力，學生學習也更有品質。

對此，新竹市長高虹安答詢回應，會請市府教育處研議。

教室 教師

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