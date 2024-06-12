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挑戰小鐵人再潛水種珊瑚 澎湖風櫃國小11畢業生帥爆
驪歌響起，澎湖風櫃國小11名畢業生昨天起進行小鐵人挑戰，今天在馬公杭灣參與水下珊瑚復育、領取畢業證書，個個都有了一個最難忘畢典。
澎湖海洋小學的風櫃國小昨天起進行畢業週小鐵人挑戰，11名畢業生昨天在校長林妍伶率領下，分別進行自行車、路跑及SUP立式划槳等體驗，今天則進行水下種植珊瑚領畢業證書。
澎湖風櫃國小水下珊瑚復育暨畢業典禮，林妍伶今天上午帶著畢業生先行在大城北游泳池先行體驗訓練，下午親自在馬公杭灣海域登場，在農漁局工作人員陪同下，一起在杭灣珊瑚海洋花園潛水種植珊瑚，並至海底郵筒投遞畢業祝福，林妍伶在水下頒發畢業證書，讓畢業生感受最特別與難忘的畢典。
澎湖縣政府農漁局表示，馬公鎖港杭灣海域自2016年起，由水產種苗繁殖場進行珊瑚植栽復育計畫，近年復育有成，贏得珊瑚海洋花園美名，搭配水下裝置藝術「海底郵筒」，已成為海洋生態旅遊景點。
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