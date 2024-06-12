這顆粽子有洋蔥！大學生淚曝高中老師暖舉「很愧疚」 網鼻酸：這就是師德

「一日為師，終身為父」，在學涯中若能遇上一位好老師，便是學生的福氣。近日一位大學生在網上發文，分享自己和高中老師的相處，身世無奈的原PO備受老師關照，端午節時老師更為了一顆肉粽南下探望他，讓原PO忍不住熱淚盈眶，「邊吃肉粽邊爆哭」。看到老師的暖舉，網友們也紛紛鼻酸直呼「這就是師德」、「以後有能力時，記得把這份善傳遞出去」。

一位正就讀大學的網友在匿名公社發文，親曝自己「沒有爸媽，但不是孤兒」的無奈身世，不過好在原PO高中時遇到待人和善的老師，三年來一直受到對方照顧，「年夜飯也去她家吃，現在我都大學了還一直LINE我，怕我過得不好」。原PO感動的表示，近日迎來端午佳節，高中老師和師丈甚至特地南下，到大學宿舍探望自己，「只為了拿她包的肉粽給我吃」，老師的暖舉也讓他忍不住熱淚盈眶，「很愧疚，真的很愧疚，邊吃肉粽邊爆哭」。

貼文曝光後引起一眾網友鼻酸，紛紛留言鼓勵原PO「短短幾句話讓人好想哭」、「可見你是個值得他們關心的孩子，加油」、「一日為師，終身為父，這就是師德」、「天啊，看你打的後段這些字很想掉淚…孩子你辛苦了。能遇到一個疼愛你的老師，很幸福呢」、「現在的小孩習慣把別人的付出當成理所當然，這種會懂得珍惜的人真的越來越少了！恭喜你遇到了好的老師」、「可以多跟老師、師丈保持聯絡，我想他們會很開心」。

也有人提醒原PO可以這樣做，促進善的循環，「努力把自己過得更好，就是對他們最好的」、「至少他們為你開了一扇燈，不用自己過多好，但不能忘本」、「以後有能力時，記得把這份善傳遞出去」、「所以要拼了命用功，有了成就，就去幫助其他人，也多多回去看老師，報答師恩」、「這老師是你人生中的貴人，記得傳承這份溫暖下去」。