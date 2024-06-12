攀樹才能領畢業證書 彰化偏鄉小學喜獲畢業生捐款回報

彰化縣二林鎮香田國小今天畢業典禮別開生面，校長鄭培華身先士卒攀樹登頂，頒發畢業證書給13名攀樹成功的畢業生，最驚喜的是畢業生田敬捐出儲蓄獎學金6千元，香田將作為發展社團活動經費。

偏鄉學校香田國小發展特色課程當招生利器，邀請校友攀樹達人林義成每學期義務教授攀樹、攀岩到滑降課程，今天第60屆畢業典禮亮點就是畢業生必須攀樹登頂，從校長手中接下畢業證書。每一名畢業生都攀樹多次，也學會滑降技巧，都完成領畢業證書的挑戰，不過第一個爬上樹的校長在小朋友加油聲中，使用繩索和抱石「攻頂」。

香田國小縣長獎得主田敬，過去6年自動自發向學，學業成績優異，對外參加口琴團體合奏與獨輪車比賽都獲全縣前三名，獲得許多獎學金，他的家境小康，決定捐出儲蓄6年的獎學金6千元給母校，香田創校逾一甲子，第一次收到畢業生捐款，將用在學校社團活動基金。