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攀樹才能領畢業證書 彰化偏鄉小學喜獲畢業生捐款回報

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣香田國小校長鄭培華在樹上發畢業證書給攀樹登頂的畢業生。圖／香田國小提供
彰化縣香田國小校長鄭培華在樹上發畢業證書給攀樹登頂的畢業生。圖／香田國小提供

彰化縣二林鎮香田國小今天畢業典禮別開生面，校長鄭培華身先士卒攀樹登頂，頒發畢業證書給13名攀樹成功的畢業生，最驚喜的是畢業生田敬捐出儲蓄獎學金6千元，香田將作為發展社團活動經費。

偏鄉學校香田國小發展特色課程當招生利器，邀請校友攀樹達人林義成每學期義務教授攀樹、攀岩到滑降課程，今天第60屆畢業典禮亮點就是畢業生必須攀樹登頂，從校長手中接下畢業證書。每一名畢業生都攀樹多次，也學會滑降技巧，都完成領畢業證書的挑戰，不過第一個爬上樹的校長在小朋友加油聲中，使用繩索和抱石「攻頂」。

香田國小縣長獎得主田敬，過去6年自動自發向學，學業成績優異，對外參加口琴團體合奏與獨輪車比賽都獲全縣前三名，獲得許多獎學金，他的家境小康，決定捐出儲蓄6年的獎學金6千元給母校，香田創校逾一甲子，第一次收到畢業生捐款，將用在學校社團活動基金。

香田校長鄭培華說，香田很幸運的擁有許多志工，例如林義成一連6年免費指導探索課程，培養香田學子具備勇敢接受挑戰，堅持不放棄的恆心與毅力，今天第一屆探索課程的孩子以這種形式畢業，應該會成為一輩子的回憶。

彰化縣香田國小六年級13名畢業生攀樹登頂成功，都領到畢業證書。圖／香田國小提供
彰化縣香田國小六年級13名畢業生攀樹登頂成功，都領到畢業證書。圖／香田國小提供

偏鄉學校 畢業典禮 畢業證書

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