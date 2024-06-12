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要學生穿襪游泳！台東高中泳池石灰質傷人 體育署擬改善計畫

中央社／ 台東縣12日電

台東高中因泳池底有石灰質沉澱傷人，要學生穿襪子上游泳課避免刮傷，行政院東部聯合服務中心和體育署今天實勘，研擬改善計畫，希望早日完成游泳池修繕。

今天下午體育署委請教授許龍池、教授湯慧娟，會同行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷到場會勘。

洪宗楷表示，為協助縣市政府及各級學校改善游泳教學環境，教育部113年「加強學校體育活動及教學發展」預算項下編列整改建學校泳池及購置設備經費新台幣9000萬元。113年計有51校申請補助，經費需求約3億元。

教育部體育署安排學者專家審查或實地會勘，依損壞情形及區域平衡等考量，核定補助23所縣市所屬學校及10所教育部主管學校整建經費。台東高中113年提申請計畫經費870萬元，擬辦理循環過濾系統及電動遮陽網更新，惟計畫未提及池底沉澱物刮傷學生影響安全，也因此台東高中游泳池失去補助機會。

洪宗楷表示，體育署今天前來會勘，現場看到石灰質沉澱非常嚴重，沒有想到情況這麼糟糕。台東高中的游泳池面積非常大，是縣內唯一標準游泳池，當然需要維護的費用就更多，希望儘快爭取到過濾系統相關費用，先清除石灰質改善現況，讓學生們儘快能來上課，會請體育署儘快協助，感謝教育部體育署重視，提升孩子在校園內運動環境安全。

湯慧娟則表示，池內的硬塊應先研磨及填補面層，這部分確實有必要更新，會寫在相關建議優先提出。許龍池說，石灰質累積成石塊不是一日所造成，應該是2、3年了，會先建議先處理過濾系統，應該可以減緩改善很多，會再報給體育署來定奪。

台東 教育部 體育

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