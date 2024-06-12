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客家㧡擔成長禮 3縣市21小學畢業生傳承文化

中央社／ 苗栗縣12日電

客委會客家文化發展中心今天在台灣客家文化館舉辦「客家㧡擔成長禮」活動，600餘名來自苗栗、新北、台中的國小畢業生藉奉茶、繫智慧巾、㧡擔等儀式體驗傳承客家文化精神。

客發中心主任何金樑表示，客家㧡擔成長禮活動，舉辦迄今已邁入第9年，今年有橫跨3縣市、10多個鄉鎮地區21所學校共600多人體驗客家成長禮並進行校際交流，讓年輕學子感受客家勤勉、感恩的精神，讓客庒文化向下扎根。

活動安排客語薪傳師徐煥昇引領畢業生，以傳統奉茶禮客語道謝師恩，師長於奉茶儀式後為畢業生繫上代表智慧祝福的客家花布領巾。

接著，客家畢業歌「大步向前行」原創作歌手曾仲瑋帶領學生一起大合唱，畢業生在歌聲中挑起裝滿各界祝福的竹擔走向戶外，一步步踏上戶外階梯，合影留念，讓21所國小畢業生與師長留下美好回憶。

何金樑指出，每年客家成長禮都匯集各方祝福，今年不僅有新學校加入，更有原住民地區小學參加，在不同族群語言交流下，讓活動顯得更有意義；此外，活動過程也加入新元素，設計傳接挑擔遊戲，促進各校師生互動，藉此勉勵畢業生除了傳承客家文化精神，更有不斷創新使命，在成長路上互相祝福，彼此扶持。

客委會 客家文化 客語

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