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方濟中學今送走最後一屆畢業生 最快8月開放校友回母校留念

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
不敵少子化浪潮，北市老字號私校陸續停招，私立方濟中學今年即將走入歷史。本報資料照片
不敵少子化浪潮，北市老字號私校陸續停招，私立方濟中學今年即將走入歷史。本報資料照片

創校超過一甲子的台北市私立方濟中學今舉行畢業典禮，校方表示完成對家長承諾，讓這一屆國高中畢業生順利完成學業，未來學校停辦後也會朝社福或文教發展，盼繼續為社會服務。由於畢典未對外開放，校方表示，目前正進行校史數位化工作做展覽，預計最快8月開放讓校友回母校留念。

方濟中學創立於1965年，過去也有許多名人讀過該校，知名校友包括新竹市長高虹安、音樂人梁弘志等，但近年來受大環境少子化影響，招收學生數逐年下降，校方111學年度申請停招，而最後一屆學生也在今天畢業，學校這學期過後也正式走入歷史。

校長胡嘉強表示，這一屆高中部有79位學生、國中部則有26位，都順利畢業，考試也獲不錯成績，高中部有多數學生順利錄取大學，裡面也包含台大、成大、台師大等頂大；國中部依照去年會考結果預估會有3個建中、1個北一女，明星高中也都有機會。

胡嘉強坦言，方濟辦學長期以來注重品格教育理念，但無奈與現在學習自由的情況不符合，老師在管教上也很辛苦，教職員工包含校長共19位，其中9位老師、10位職員，依教育局規定，陸續安排退休、轉介至他校繼續任教等。

至於未來學校方向，胡嘉強說，改辦方向將持續秉持教育精神，會朝社福或文教發展，盼仍繼續以社會服務、公益性事業為核心，持續為社會服務。今天畢業典禮未對外開放，也沒有邀請校友回來，胡表示，目前正在整理希望將一些學校與學生回憶照片數位化保存，後續將展出，最快8月也會邀請校友回母校重聚留念。

畢業典禮 高虹安

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