大秀國小「返璞龜真」畢業美展 小學生用作品解說珍愛海洋

台中市清水區大秀國小今年畢業美展以「返璞龜真」為主題，今天辦理國小部第79屆暨幼兒園第23屆畢業美展開幕，希望喚醒大家的環保意識，了解海洋和沿海生態系統健康的重要性，幼兒園活力班小朋友對來賓熱情解說分享創作理念。

大秀國小畢業班利用一年的時間規劃此次畢業美展，從主題選定、題材安排及課程的設計都由師生共同討論，並確定展覽方向。

國小部「我們的島」、「舊衣新生命」、「我們的家鄉」、「龍年版畫」、「有構神奇」、「平安龜」、「我們的故事」畢業歌曲創作，幼兒園「黃色小鴨」、「恐龍化石」、「地球日」等學習創作美勞。

擔任策展的美術老師邱雅琴表示，今年度透過孩子們創作的「希龜秀秀」，藉由實際走讀梧棲漁港，收集海廢，到高美濕地觀察動植物的生態，使用各種回收的資材重新賦予生命並創作出屬於大秀學生們的藝術作品。