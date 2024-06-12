姪子不會讀書如何進科技業？他拋三問被網罵翻 過來人吐血淚揭1重要能力

能進入科技大廠成為不少長輩眼中的好工作，近日，一名網友稱姪子不太會讀書，並推測他可能很難考上國立大學，因此詢問「讓他走科技業養活自己，不求大富大貴，要讓他讀啥系比較好」等問題。文章一出卻遭網友罵翻，認為原PO觀念有誤。

一名網友在PTT發文，稱姪子不太會讀書，雖然有補習，但小學考試成績大概落在60到80分之間，排名落在中間，「人也不笨，但讀書就是不強」。他形容姪子個性忠厚老實，也不會學壞，並推測姪子可能很難考上國立大學。

原PO接著拋出三個問題，表示自己不太懂科技業，盼眾人能幫不太會讀書的小孩，指出一條較好的出路。「讓他走科技業養活自己，不求大富大貴，要讓他讀啥系比較好？」、「讀書能力就很普，有辦法洗上研究所嗎？如果就洗不到國立的，是不是就不用研究所了？」、「出來後哪方面工作比較有機會？設備？還是產線輪班星人？」

文章一出，不少網友認為原PO觀念有誤，「小學不準吧，我跟我弟小學成績普通，最後都念台大」、「國小根本沒討論的必要」、「小學不準+1，我國小倒數，之後台大理工博畢」、「先觀察到國中，很多人在國中的數學理化這些理科的基本科目就會跟不上，小學而已真的不要想太多」、「小學不準，我小學也都是考班上一半名次，現在在一線IC」。

也有網友認為不用刻意追求科技業，「很多行業也能賺不錯的，無須一定要限定哪個行業，小孩不喜歡也沒用吧」、「房地產，收割工程師的薪水」、「說不定等他要考大學的時候局勢也不一樣了」、「台灣的環境要養活自己沒有一定要進科技業吧，做體力勞動或是保全也沒有不能活啊，怕他餓死請他父母現在開始幫他定期定額，還比較實際」、「去醫藥相關科系也能養活自己啊」。

有過來人則回文分享經驗，表示自己是私大畢業，碩士重考兩年考上中山大學，目前在美商IC設計公司工作，「薪水雖然沒有千萬，但還可以單薪養五口之家，還能買房」。他也建議朝兩方面下手，一方面是天賦發掘與興趣開發，另一方面是家庭要給予他愛，「當他出來工作，有個家人可以跟他聊聊時，那承受壓力的感覺又不一樣」。

「如果你只有中等的能力，要做台清交成等級的同事，甚至有MIT、UCLA的，一定會遇到一堆別人的不耐煩」，該名過來人並說自己過去帶著負面情緒回家時，媽媽和弟弟都能接住他的情緒、陪他成長，最終他也成功進入外商；「孩子現在還小，陪他學會面對挫敗，會是最好的終身學習能力」。