生命鬥士肌委症國小畢業生逆境向上 黃敏惠分享黃仁勳成功關鍵
嘉義市各國小上午舉辦畢業典禮，志航國小校長獎得主、罹患脊髓肌肉萎縮症的六年五班畢業生莊孟書，不向命運低頭，面對身體障礙堅毅向學，陪孟書學習的教助員呂卉盈一路相伴感人，市長黃敏惠頒畢業證書表揚，並向陪伴的教助員呂卉盈、孟書的父母，表達感謝，氣氛溫馨感人。
黃敏惠先後出席志航國小、興安國小屆畢業典禮，各局處長也代表市長前往各校為畢業生送上祝福。黃敏惠讚許莊孟書積極樂觀勇氣，感謝孟書家人、教助員陪伴，讓孟書展現強韌力量，期許學生們能以同樣堅毅、正面精神面對人生考驗。
志航國小校長鄭宛鈺說，孟書認真學習，經常幫助同學，總是不吝嗇分享自己知識和技能，展現樂於助人的態度，足以成為學習的楷模。
黃敏惠送上「身心健康、自我實現、追求永續」3項祝福，分享黃仁勳談的成功關鍵就是「做正確的事」，畢業生求學歷經3年疫情考驗，相當不易，加快孩子們線上學習、多元學習腳步。
志航國小畢業典禮主題「感恩齊心，展翅飛揚」；興安國小以「Let's take singan airlines flight 35 for a world tour」為主軸。2校有志一同，表達對學生展翅高飛祝福，興安製作「夢想成真登機證」鼓勵畢業生勇於向夢想啟航，志航設計校園巡禮、畢業成果展演等活動，讓畢業生回顧求學生活，表達對師長、家人與同學們祝福。
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