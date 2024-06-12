鳳西國中國中會考成績亮眼 60位同學成績5A
高雄市鳳西國中今年國中會考表現亮眼，有6人成績達到5A++，更有多達60人成績5A，其中錄取雄中體育班1人、雄中音樂班甄選入學上榜5人；資優班學生獲得5A的比例達9成，繳出漂亮成績單。
其中獲得5A++滿分的學生楊士鋐、洪立哲、張恩語、王喆等，也將自己的讀書心得、會考心得分享學弟妹們。楊士鋐同學說，從半年前就開始勤快刷題，加強診斷自己不熟的觀念；洪立哲同學則是將不會的題目問到懂為止。邱詩涵同學透露勤練題目，可以提升答題速度，廣泛接觸不同題型，應試時能更容易判別與精準作答。
他們直言沒有想到會考能拿下優異的成績，強調主動、自律、積極最重要。現在已開始準備選填志願，規劃高中階段的學習，也會將獲得的家長會高額獎學金存起來，做為未來學習上使用。
鳳西國中校長郭虹珠說，學校能年年維持會考一貫的好成績，一部分來自家長及外界的肯定，在少子化的情況下，今年的新生報到人數向上增加7班。其中數理資優班報考人數更是大幅增加，達200位考生，是全市報名人數唯一突破雙百的學校。
新學年在特色課程上將有所加碼，即將推出科學研究、數學研究等深度探索課程，也正著手規劃跨國線上雙語課程中，希望將學校的量能完全展現。
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