快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

全國中小學客語競賽 高雄師生奪9優勝冠全國

中央社／ 高雄12日電

高雄師生在「113年度全國中小學客語對話能力競賽」中獲得9支優勝，在總獎項數上領先全國12個得獎縣市，呈現平時師生對客語使用熱情與自信，展現高雄推動沉浸式客語教學成效。

高雄市政府客家事務委員會今天發布新聞稿指出，競賽區分為一般地區與客家文化重點發展區等2大類，總決賽6月1日在銘傳大學台北校區逸仙堂舉行，高雄市共9校12隊晉級參賽。競賽方式為學生現場抽題並準備3至4分鐘情境對話，並加入評審問答機制，考驗參賽者臨場反應及團隊互動默契。

客委會指出，高雄市鳳新高中、光華國中、五權國小（高年級組）、陽明國小（中年級組）參賽「一般區」獲各組甲等肯定；「客庄區」有美濃國小及龍肚國小分別獲國小高、中年級組特優，南隆國中獲國中組甲等，吉洋國小與美濃國小獲中年級組甲等殊榮；在各組別中斬獲9項佳績，在總獎項數上領先其他12個獲獎縣市。

主委楊瑞霞表示，高雄師生在這次客語藝文競賽取得優異成績，建立學生對客語使用自信，也是對社區、家長及學校教學與行政團隊付出的肯定，顯示高雄校園長期在客語聽、說、讀、寫能力全方位耕耘有成。

客家文化 客語 高雄市

延伸閱讀

國1北上高雄路段3連結車事故 釀紫爆回堵

高雄中正一路「老司機」名店1個月被抄2次 沉寂1年改名又復活　

高雄夜間交通號誌停擺 竟是小偷剪斷地下電纜…當場被警逮

台灣虎航夏日假期全航線最低799元起 今天上午10時開賣

相關新聞

雲林國中舞蹈班 靠她保母式陪伴

雲林國中舞蹈班二○一三年成立，是縣立國中唯一舞蹈班，近年國中藝才班受少子化、師資不穩定影響，經營不易，雲林國中舞蹈班招生...

看圖寫注音！醫師爸曬幼稚園女兒「神作答」 網笑喊合理：幾霸昏

小孩子天真無邪，童言童語總是惹得大人哭笑不得。大腸直腸外科醫師張譽耀平日分享相關衛教資訊...

宜蘭表揚5位總統教育獎學生 逆境正向樂觀活出生命光彩

宜蘭共有5位優秀學生獲「2024年總統教育獎」，包括陳誼臻、梁明秀及林子陽，還有奮發向上獎的李昆昌及張欣如，每位學生都有...

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

6月迎來畢業季，北市東山高中上周3日舉行畢業典禮，一名高三男學生以畢業生致詞代表身分發表演說，近5分鐘的畢業感言...

小學生變身小農夫 親種「討人厭蔬菜」 烹煮成佳餚

國小學童在營養午餐上普遍討厭茄子、青椒、苦瓜和紅蘿蔔等蔬果類，往往造成剩食、浪費過多；高雄新上國小推出「討人厭蔬菜翻身計...

比偏鄉更苦！新北非山非市小校夾縫中求生存 立委倡「增額錄取」

過去偏鄉小學由地方政府認定，2018年權限收歸中央，新北市20所偏遠國小改列非山非市學校，補助腰斬，加上近年少子化加劇，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。