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雲林國中舞蹈班 靠她保母式陪伴

聯合報／ 記者陳雅玲／專訪
八月即將臨盆的雲林國中舞蹈班老師江映慧（右一），將學生當成自己的孩子，挺著孕肚賣力指導學生，還保母式陪伴督促學業。記者陳雅玲／攝影
八月即將臨盆的雲林國中舞蹈班老師江映慧（右一），將學生當成自己的孩子，挺著孕肚賣力指導學生，還保母式陪伴督促學業。記者陳雅玲／攝影

雲林國中舞蹈班二○一三年成立，是縣立國中唯一舞蹈班，近年國中藝才班受少子化、師資不穩定影響，經營不易，雲林國中舞蹈班招生卻是日益穩定，舞蹈班召集人江映慧功不可沒，她將學生當成自己的孩子，不只教舞，保母式陪伴督促學業，甚至還提供畢業後的「保固服務」，深深擄獲學生、家長的心。

江映慧是嘉義人，從小學舞，專長是表演藝術，原在北部任教，四年前到雲林國中服務，擔任輔導室組長及舞蹈班召集人。

當時，多數舞蹈班老師都是兼任、代課老師，師資不穩定，對於學生的升學、考試無法掌握，家長、學生有各種疑問難獲得解答，雲林國中也不例外，招生狀況起伏。

接下召集人後，江映慧協助建立舞蹈班制度，讓每日舞蹈專業課程、學科安排更明確、不被干預。

江映慧將學生當成孩子、朋友，願意花更多時間討論、傾聽，給學生思考的空間。她自嘲或許是自己身高只有一五二公分，很容易被學生包圍，情感信任很快建立。

江映慧很清楚習舞孩子自我要求高，出賽動輒要拚全縣第一，情緒壓力大，照顧孩子的身心靈成為首要之務，為此就讀心理輔導學分班，用藝術治療或塔羅牌引導等方式，陪伴學生紓解情緒、走過低潮。

她把自己定位為「帶著小孩長大的人」，不只在校陪伴，沒課時也會巡班，下課後更利用時間陪學生線上自習，儼然是保母式陪伴，暑假還召開線上會議與家長討論學習狀況。

江映慧說，舞蹈班要穩定經營不容易，所以能給予的都盡力給足，家長常說「她講的話比爸媽說的更有用」，常來請託協助溝通，畢業的學生也會回來訴說遇到的問題，「我的保固期很長，後續服務做很久」。

去年舞蹈班在全國學生舞蹈比賽國中Ａ團體雲林國中脫穎而出，打敗多間都會學校，拿下民俗乙組特優、現代丙組、古典乙組、古典丙組優等佳績，以及國中個人舞現代組全國特優第三名等佳績，繳出漂亮成績單，獲得肯定。

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