看圖寫注音！醫師爸曬幼稚園女兒「神作答」 網笑喊合理：幾霸昏

小孩子天真無邪，童言童語總是惹得大人哭笑不得。大腸直腸外科醫師張譽耀平日分享相關衛教資訊，日前適逢端午連假，他也在臉書粉絲專頁曬出與女兒的可愛對話，只見一張「看圖寫注音」的學習單上頭，女兒竟作答將「拖把」寫成「義大利麵」，一展豐富想像力，讓許多網友笑喊「很合理」。

張譽耀醫師表示，前兩天詢問女兒作業是否寫完。只見女兒在「看圖寫注音」的學習單上，於考題「拖把」的作答欄中寫著「義大利麵」，更童言童語反問「不知道在畫什麼」、「是義大利麵嗎？」讓爸爸搞笑提醒粉絲，糯米屬於不好消化的食物，淺嘗即止就好，至於義大利麵是由抗性澱粉組成，是屬於一種好澱粉唷！

貼文一出，女兒豐富的想像力獲得網友們盛讚，而她努力將「義大利麵」4字注音擠進2格作答欄內的行為，也被眾人認為相當可愛。另外還有眼尖網友發現，一旁考題儘管寫著「黑熊」2字，女兒看著熊熊圖示便寫下「棕熊」2字注音，更令人讚嘆小孩子的神祕思路。

看到小孩出乎大人們意料的「神作答」，大家也紛紛留言笑道，「越看越像義大利麵，那『拖把』一定是寫錯了！」、「害我口水都流下來」、「看圖說故事就是這麼歡樂」、「現在小孩真的沒看過這種拖把」、「您女鵝（兒）的答案才是正解～幾霸分（一百分）」、「我忍不住笑出來，太可愛！」、「真可愛，看一看突然覺得我女兒以前那些寫錯，都很合理」。