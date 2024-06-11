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在遊戲場景中畢業 金山高中祝福畢業生關關過關

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中畢業典禮變成超級瑪利歐的遊戲空間，學生要帶著瑪利歐兄弟跳得高、跳的遠的技能，繼續往人生的下一個階段勇敢邁進。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中畢業典禮變成超級瑪利歐的遊戲空間，學生要帶著瑪利歐兄弟跳得高、跳的遠的技能，繼續往人生的下一個階段勇敢邁進。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中畢業典禮的會場竟然變成超經典的電玩遊戲超級瑪利歐的遊戲空間，從畢業生進場得步道到舞台，全都充滿超級瑪利歐遊戲中的各種巧思。除了畢業典禮場地佈置全都出自學生之手，畢業歌曲也是畢業生自己創作，除了是要為自己獻上像瑪利歐兄弟一般，關關難過關關過的祝福，更是要帶著瑪利歐兄弟跳得高、跳的遠的技能，繼續往人生的下一個階段勇敢邁進。

金山高中校長陳玉桂說，上週五高中部與國中部舉辦畢業典禮，特別的是，今年畢業典禮場地佈置全都是由學生自己來，還有畢業歌曲『綠色海洋』更是國中部學生們的集體作詞、作曲創作，由畢業生們合唱，唱出家鄉的特色也唱出對畢業生們的祝福。

以超經典的電玩遊戲超級瑪利歐兄弟的場景為場地佈置主題，一走進會場彷彿走進真實的遊戲空間，就連主持人都扮成了瑪利歐兄弟，還有學弟妹送給畢業學長姐的祝福就能像超級瑪利歐兄弟一樣，關關難過、關關過，跳得高、跳得遠，學業更進步。

金山高中校長陳玉桂表示，畢業生即將邁入人生的下個階段，金山高中師長們也期許透過這場以超級瑪利歐為主題的畢業典禮，能夠送給畢業生勇於接受各種挑戰，不斷闖關、不斷的向上升級的期許，在下一階段的學習歷程，就帶著師長的勉勵與祝福，勇往直前、展翅高飛。

畢業典禮 超級瑪利歐 金山 高中生

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