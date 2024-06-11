三芝國中學生赴日交流 學習對興趣、運動的堅持

三芝國中力推國際教育，期許學生們透過交流接軌國際，日前三芝國中帶領20位學生前往日本長崎南山中學參訪，從相見歡到入班共學，到了放學後還一起交流社團活動。三芝國中期待透過充實的交流，學生們學習到日本學生對與運動或是興趣的堅持與努力。

三芝國中校長黃中良雖然沒有隨行前往，不過也錄製了一段影片表示，三芝國中帶領學生邁向國際的國際教育，是現階段與未來積極推動與執行的，這此很感謝有這個機會促成與日本長崎南山中學的交流，並且也感謝日本長崎南山中學的接待，也期許學生們在日本能得到不同的學習。

到訪日本長崎南山中學，三芝國中學生們在相見歡中合唱演出，入班與長崎南山中學生互動，雙方學生體驗課程內容歡笑聲不斷，課程結束後三芝國中學生也將自己準備的伴手禮送給授課老師，為雙方都留下了紀念與回憶。

三芝國中教務主任黃鈞蕙指出，充實的交流活動，學生們對於長崎南山中學的課後社團特別印象深刻，在放學後，社團學生們會花費兩個半小時的時間專注在社團練習，因此觀察到日本學生們不論是打球、射箭或是劍道技巧都非常熟練與精確，是短時間練習所不能及，為此三芝國中的學生們也學習到日本學生對與運動或是興趣的堅持與努力。