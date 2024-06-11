宜蘭表揚5位總統教育獎學生 逆境正向樂觀活出生命光彩

宜蘭共有5位優秀學生獲「2024年總統教育獎」，包括陳誼臻、梁明秀及林子陽，還有奮發向上獎的李昆昌及張欣如，每位學生都有一段艱難的成長背景與辛酸故事，卻能以正向樂觀的態度面對、活出生命光彩，縣長林姿妙今天表揚，鼓勵孩子勇敢朝夢想前進。

總統教育獎的推薦條件是逆境中奮發向上、樂觀進取，且能發揮服務奉獻、不畏困難、孝行表現等，對社會風氣有良善影響或具特殊才能、出類拔萃。縣長林姿妙說，5位學生身處逆境，不向命運低頭，充分展現生命的韌性與價值，以生命感動生命，極具教育楷模意義。

獲表揚的陳誼臻就讀羅東高商，自小和母親、外婆相依為命，母親因紅斑性狼瘡無法正常工作，她曾與外婆撿拾資源回收，在校多才多藝，喜愛唱歌、烘培、咖啡拉花、閩南語朗讀演講等；難得的是她抽空參加志工，3年服務時數超過400小時，同時也曾榮獲全國孝行獎，未來希望就讀社工系幫助更多人。

利澤國中學生梁明秀，父親獨力撫養身心障礙的2兄姊與她，因父親體力漸衰生活拮据，她努力學習，相信教育是突破困境的途徑，接觸太魯閣、賽德克等族語，肩負起傳承瀕危的原住民語言，利用課餘假日不斷學習，曾練習到聲帶發炎，將來想要成為族語教師，讓人看見台灣語言文化之美。

學進國小林子陽是混血兒，幼時喪父，經常莫名發脾氣且過動，被診斷罹患「腦癌」，腫瘤位置無法開刀，只能將腦水腫引流到腹部，他意外接觸畫畫，用色筆宣洩苦悶，用染料代替流淚，透過畫作展現生命力，義賣所得用於醫療費及捐贈給安寧病房，開樂朗樂觀的他鼓勵了抗癌病童。

總統教育獎奮發向上的李昆昌就讀台大財金系，單親家庭他曾與阿嬤從事資源回收賺取微薄收入，為減輕家庭經濟負擔，用功努力申請獎助學金，尋找工讀機會；念大學時，善用數位科技遠端照護阿嬤，去年曾獲頒全國孝行獎。