最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

6月迎來畢業季，北市東山高中上周3日舉行畢業典禮，一名高三男學生以畢業生致詞代表身分發表演說，近5分鐘的畢業感言，短短幾天便吸引破百萬人點閱，內容談及畢業心境與對失敗的看法，觀點深層卻又不失風趣，博得台下師生滿堂彩，引起熱烈討論。

「今天是他站在這裡，大家應該都很驚訝吧」，男學生開場自嘲，沒想到自己的名字前面會加上畢業生致詞代表，還以為只會加上違規使用手機、小過一次，之所以會站在這裡，是因為不想讓自己後悔，不想用「到了鳳凰花開」這麼簡單的一句話畫下高中三年的句點，希望大家都能開心地向過去那個身為高中生、辛苦的自己道別。

他接著說道，生而為人的機率只有400兆分之一而已，「這比我們朝會被抽到英文即席演講的機率，還要低得多了吧」。我們這一輩子都不能決定會遇到什麼人、經歷什麼事，這讓人感到痛苦、折磨，但唯一能決定的，就是以什麼樣的心情去面對。

「好消息是我們畢業了，壞消息是我們畢業了」，幽默一席話也讓台下畢業生們哄堂大笑。男學生坦言，畢業代表著我們變得更自由了，但這種自由或許也是缺點，因為大家從小被安排成為一個符合期待的人、未規劃過人生，而即將踏入現實的社會，沒有人告訴你要做什麼或應該怎麼做，可能會因此感到徬徨無助，甚至開始思考人生的意義和目的。

他表示，不過也不要太過擔心，「如果對現狀不滿意，代表還沒有到最後」，自以為的失敗，其實只是考試後的訂正，訂正完，同樣的題目就不會再錯了，「所以我把失敗定義為，『沒有堅持到最後的認輸』」。

最後，男學生也勉勵大家勇敢追夢，不要到人生的最後，跑馬燈一幕幕閃過眼前時才後悔。全程演說影片一出，近5分鐘的演講引起廣大迴響，網友們紛紛留言盛讚，「他的父母、老師把他教得很好」、「這是我聽過最讚的致詞，超～級～棒」、「你會焦慮，是因為你覺得你做得到⋯很棒的一句話」。