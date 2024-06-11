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小學生變身小農夫 親種「討人厭蔬菜」 烹煮成佳餚

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
新上國小「討人厭蔬菜翻身計畫」，由老師帶領各班小農種植蔬果，三年級學生在花台種青椒、苦瓜、小黃瓜等蔬果，不但豐收還由孩童將採手的蔬果變身料理。圖／高雄市教育局提供
新上國小「討人厭蔬菜翻身計畫」，由老師帶領各班小農種植蔬果，三年級學生在花台種青椒、苦瓜、小黃瓜等蔬果，不但豐收還由孩童將採手的蔬果變身料理。圖／高雄市教育局提供

國小學童在營養午餐上普遍討厭茄子、青椒、苦瓜和紅蘿蔔等蔬果類，往往造成剩食、浪費過多；高雄新上國小推出「討人厭蔬菜翻身計畫」，由老師帶領各班小農在班級陽台種植各式蔬果，今年三年級學生在花台種青椒、苦瓜、小黃瓜等，不但豐收還由孩童將採收的蔬果親自料理，每個孩子品嘗後都要求再多吃一口，達到食農教育目的。

新上國小都由老師帶領各班教室小農種植各式蔬果，這學期三年級種植了玉米、玉米筍、九層塔、蔥蒜及各種葉菜類，前陣子又種下了青椒、茄子、秋葵及小黃瓜。種植期間許多孩子看到茄子或青椒慢慢開花結果，都覺得花朵及果實顏色很漂亮，但一說到要吃這些蔬菜，仍有半數以上的學生不敢吃。

該校擔任健康課老師的學務主任李慧美平時負責營養午餐的行政業務，為改善孩子不愛吃蔬果狀況，她帶著學生了解這些蔬菜，分析其營養成分，接著在課堂上帶著全班料理，讓學生自行採收、清洗，由每個學生當主廚，輪流拿刀切片並川燙，不少學生嘗試後覺得其實也沒那麼難吃，更有不少學生要再吃第二輪或第三輪。

校長王彥嵓表示，食農教育落實在生活上才是最真實的課程，讓學生自己種植「討人厭蔬菜」，再自己去料理品嘗，會降低學生對這些蔬菜的厭惡感，真正去感受每一種食物的味道，就算討人厭蔬菜也能透過教學與引導，讓孩子願意去嘗試或重新喜歡上，「討人厭蔬菜」也能大翻身讓學生愛上它們，這也是食農教育的重要目的。

新上國小「討人厭蔬菜翻身計畫」，由老師帶領各班小農種植蔬果，三年級學生在花台種青椒、苦瓜、小黃瓜等蔬果，不但豐收還由孩童將採手的蔬果變身料理。圖／高雄市教育局提供
新上國小「討人厭蔬菜翻身計畫」，由老師帶領各班小農種植蔬果，三年級學生在花台種青椒、苦瓜、小黃瓜等蔬果，不但豐收還由孩童將採手的蔬果變身料理。圖／高雄市教育局提供
新上國小「討人厭蔬菜翻身計畫」，由老師帶領各班小農種植蔬果，三年級學生在花台種青椒、苦瓜、小黃瓜等蔬果，不但豐收還由孩童將採手的蔬果變身料理。圖／高雄市教育局提供
新上國小「討人厭蔬菜翻身計畫」，由老師帶領各班小農種植蔬果，三年級學生在花台種青椒、苦瓜、小黃瓜等蔬果，不但豐收還由孩童將採手的蔬果變身料理。圖／高雄市教育局提供

料理 營養午餐 食農教育

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