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花蓮富世國小女足隊踢出冠軍獎盃 建校百年最佳禮

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮富世國小女足隊參加國小世界盃足球賽勇奪冠軍，這所緊鄰太魯閣偏鄉小校，經歷0403大地震後重建時刻，又逢建校百年，孩子們拚戰奪下冠軍獎盃正是百年校慶最佳紀念禮。

花蓮縣政府教育處今天發布訊息表示，112學年國小世界盃足球賽全國總決賽於6月7日至10日在台北田徑場開戰，全國共有創新高的782隊參賽，經過一連串的激烈賽事後，富世國小女生組一路過關斬將取得冠軍賽門票，昨天下午進行冠亞軍賽，富世國小以4比0擊退彰化永靖國小，勇奪金盃。

此外，崇德國小和瑞北國小分別獲得男生組和女生組的殿軍，這也是花蓮縣在國小世界盃足球賽中取得的最佳成績。

富世國小女足隊在教練蘇宛菁的帶領下，首次闖進全國16強的決賽，先擊敗高雄瑞興國小，勇闖8強賽，再跌破眾人眼鏡打敗去年亞軍的台東成功國小；之後在4強戰中擊敗新北自強國小，挺進冠軍賽。

特別值得一提的是，富世國小女足隊表現令人驚艷，獲得多個個人獎項的肯定，隊長田笠妊獲得大會金球獎，隊員白芷萱獲得大會金靴獎，而隊員陳語恩則獲得大會金手套獎。

隊長田笠妊說，這個冠軍真的是我們最棒的畢業回憶，回顧剛加入足球隊時，比賽成績不太理想，感謝教練和老師不斷的鼓勵，感謝家人不斷的支持，感謝隊員不放棄的堅持，終於能享受到勇奪冠軍的喜悅。

領隊的富世國小校長鄭嘉毅表示，不到百人且緊鄰太魯閣國家公園的偏鄉小校，在經歷0403大地震災情後，看到孩子們個個拚戰全力，展現絕佳的默契及球技，為花蓮勇奪冠軍，這是送給鄉親最大的禮物，鼓舞大家的士氣；而且剛好這一學年是富世國小建校百年，這座冠軍獎盃正是最棒的百年校慶紀念禮。

太魯閣國家公園 花蓮 足球

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