阿共打來怎麼辦？台海戰爭桌遊「2045」用遊戲抗中保台

阿共打來怎麼辦？迷走工作坊即將推出台海戰爭桌遊「2045」，挑戰地緣政治主題。遊戲背景為平行世界線的西元 2045 年，模擬台灣面臨共軍武統的情境，不僅透過遊戲預演台灣登陸戰，玩家甚至還有「投共」的選擇。

迷走工作坊長期致力開發台灣原創桌遊，透過作品訴說本土歷史與戰爭，包括描寫二戰台灣的「台北大空襲」、「高雄大空襲」，以及賣出南韓版權，回溯 16 世紀末日本、朝鮮、明朝三國戰爭的「壬辰之戰」。「台北大空襲」系列桌遊，在群眾集資平台募得破千萬，並創下再版六刷紀錄，並改編為PC遊戲。

迷走工作坊表示，「2045」是該品牌第一款未來戰爭敘事的戰棋桌遊，更是創辦以來投注最龐大心力、集結最多人才共同完成的原創作品。迷走工作坊強調，這並非一款「抗中保台」的遊戲，玩家有機會扮演親共內應，其他玩家也可能為了自身利益選擇投共，真實呈現國家、社會多元分歧，凸顯人類面對戰爭的複雜心態，感受個人與國家利益的矛盾拉扯。

迷走工作坊進一步指出，遊戲中的角色與事件，特別保留台灣在地元素，並加入未來、科幻感設計，也不排除放入美國、日本等戰略夥伴，都將化身彩蛋於遊戲現身。「2045」將於下半年於嘖嘖平台集資，預計舉辦多場全台試玩會，並同步開發英文版本。