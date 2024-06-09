宜蘭校園霸凌…「拳打腳踢鎖喉」跆拳道隊學姐 國中生道歉：我豬狗不如

宜蘭某國中日前傳出校園霸凌，該校跆拳道隊男學生拳打腳踢爆打學姐，甚至還扯髮踹頭、鎖喉，前後5分多鐘影片被貼上網，引爆眾怒，網友肉搜查出張姓學生，揚言對其不利；連日來張生不敢步出家門，今天公開3頁悔過書，表示自己沒能控制情緒，「真的豬狗不如」，做錯事願接受懲罰，接下來會好好面對司法。

張生來自單親家庭，母親今天也道歉表示，對於自己的小孩做出這樣的行為，感到非常痛心，其一是不忍女同學受到傷害、其二是自己小孩的惡劣行徑，身為母親，疏於管教無法推卸責任，單親並非管教不當的藉口，無論我們受到怎麼樣的壓力都不應該動手打人，更不該成為霸凌者。

張母說，6月6日在學校與對方家長見面，向女孩家長道歉並表示願意接受法律責任，對於霸凌行為絕不寬恕，她會負起未盡管教義務的責任，也會讓小孩在這次事件中體會到嚴重性，為自己所做行為負責，避免未來成為遺害社會的惡人。

張母表示，幾天來網路民眾對於事件的反應與言論，都能夠理解，但我們已經從反省、理解轉變為恐懼，我們願意去面對所有責任，包含至今為止所有對人身安全有害的言論，她與小孩都願意把這些教訓吸取，盼望社會能給小孩有重新教育的機會，在此也因為小孩的錯誤向社會大眾道歉。

這起校園霸凌發生在6月5日，某國中跆拳道隊男學生疑因學姐直呼他媽媽的名字，感到單親被羞辱，情緒激怒下扯髮揮拳打學姐，還鎖喉拖行、踹頭，最後張生被旁人拉開制止行為，這段約5分鐘爆打影片連日來被瘋狂轉貼，有人肉搜找到張生姓名、臉書及照片，讓張生與母親這幾天感到惶恐不安。

學生知道犯下大錯，今透過友人公開３頁悔過書，表示對不起家人、同學、被害人及其家人，不管對方講他什麼，都可以好好溝通，自己太激動，害大家幫他收拾殘局；這次他真的很害怕，害怕學姐的傷勢，害怕自己是單親家庭，媽媽辛苦扶養他，害怕媽媽因他的事操心。

張生說，6月8日製作筆錄，向警方坦承一切經過，學校記他二大過，「這是我應得的處分」，他因被控告傷害罪，未來需要走法律途徑，做錯事就應該得到懲罰，不管是道歉或賠償，都希望能夠獲得原諒。