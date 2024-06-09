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宜蘭校園霸凌…「拳打腳踢鎖喉」跆拳道隊學姐 國中生道歉：我豬狗不如

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毆打跆拳道隊學姐 國中學弟記2大過…手寫悔過書「我真的豬狗不如」

中央社／ 宜蘭9日電
跆拳道示意圖。圖／Ingimage
跆拳道示意圖。圖／Ingimage

宜蘭某國中跆拳道隊5日發生霸凌事件，隊上學姊疑因言語爭論遭學弟毆打，涉案男學生今天發出手寫悔過書，除向學姐道歉外，對於犯下的錯誤也願意承擔法律責任。

校長日前表示，5日下午近4時跆拳道隊發生肢體衝突後隨即啟動校安通報，隔日召開霸凌防制會議，由於教練當時在場，本應負起教學管理責任卻失職，決議解聘教練，但會給教練陳述及申訴機會。

涉案男學生今天發出手寫悔過書，提到對於涉傷害學姐感到非常抱歉，他沒有克制好情緒，還隨便動手打人，況且對方還是女生，「我真的豬狗不如」。他犯下錯誤就應負起責任，不管是道歉還是賠償，他都願意去做，希望能得到學姐的原諒。

男學生表示，其實學姐的父親平常對大家都很好，比賽時還會買飲料請大家喝，練習時會糾正大家的動作，是他不懂感恩打傷學姐，真的很抱歉，他知道想得到原諒可能很難，所以他也願意承受法律責任。

男學生說，昨天上午與母親到警察局製作筆錄，他有向警方坦承事情經過，也到學校與老師開會後決議對他記2大過，他覺得這是應得處分，做錯事情就應得到懲罰，未來他會三思而後行，絕對不能再發生這次那麼嚴重的事。

宜蘭縣政府教育處表示，案件除已進入司法程序調查外，校方後續也會依教育部校園霸凌防制準則規定，針對學生進行諮商及輔導等措施，導正偏差行為，避免類似事件再次發生，以維護學生身心健康及發展。

國中生 教練 跆拳道 霸凌

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