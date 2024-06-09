兒子畢業媽媽親筆獻祝福 「絕美字跡」內容感動網：一字一句都是愛

「你把媽咪的祝福留在街角了」，一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出照片分享，只見圖中有張小卡片似乎被遺落在街角，湊近一看才發現，原來是某位母親在兒子畢業之際，親筆寫下的暖心祝福，字字句句流露出家長對小孩的關愛，不僅感動眾多網友，媽媽的絕美字跡也成另類焦點。

一名女網友發現街角躺著一張小卡片，湊近一看才發現，原來是某位母親在小孩畢業之際，親筆寫下的暖心祝福。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

6月迎來畢業季，原PO在路上發現，一張出自某位媽媽之手，親筆寫下對兒子的畢業祝福小卡竟躺在街角。仔細端看內容，該名媽媽細數小孩於學習階段的成長，並道出對兒子邁入下一階段的期許，感性表示「我和爸爸會做你堅強的後盾」，盼他朝人生的目標前進，也要更懂得規畫自己的時間。

除了暖心祝福引來廣大迴響，該名媽媽的工整字跡也讓原PO歪樓讚嘆「字很漂亮」。網友們紛紛大讚家長用心，「確實寫得一手漂亮的字，很有水準」、「這媽媽太用心了…字好漂亮…」、「這位媽媽的字超美，也很像國小老師會寫的那種字體，有練過」。

大家更集氣，盼這張畢業祝福卡片能盡快回到小主人身邊，「幫高調，快撿回去」、「一字一句都是愛」、「如果是我弄丟一定無比著急，會非常緊張」、「要是我弄丟了我會哭」、「不小心掉的吧，故意要丟就在垃圾桶了」、「現在可能不覺得有什麼，長大才會後悔當初沒收好」。