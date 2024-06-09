快訊

搏鬥3天！女大生祭200元求幫抓蟑螂 結局曝光網讚：超有愛

影／印尼巨蟒生吞活人！蛇身撐出詭異人形 剖肚驚見失蹤婦女

賴清德本命區開戰！藍綠6月15日台南硬碰硬 龍介仙PK綠青鳥

新北推在地就學 國中會考5A++獎學金30萬

中央社／ 新北9日電

新北市府教育局今天說，為鼓勵新北市學生在地就學，加碼獎學金，今年新北國中畢業生只要會考成績達5A++，且錄取並就讀新北市市立高中，就可獲得新台幣30萬元獎學金。

此外，也增加教育會考英文科成績達A（報考應用英語科需達A+）以上就讀新北市技術型高中得核發獎學金1萬元及國中部直升獎學金2000元，以吸引英語專才及鼓勵學生直升。

新北教育局今天發布新聞稿表示，為鼓勵新北市學生在地就學，訂定「新北市高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，發給就讀新北市立高中職且國中教育會考成績優秀學生入學獎學金，112學年度總計發給484萬元，獎勵163名新北市學生在地就學；113學年度再加碼推出獎學金。

新北市立板橋高中校長賴春錦說，去年有3名國中生分別以35.6、34.6及34.8高分選擇就近進入板橋高中，除了分別獲頒11萬、7萬及6萬元入學獎學金，減少的通勤時間也可靈活運用，而學校推出校園午餐APP能預先點餐且提供多元菜色，都是吸引學生特色。

丹鳳高中國中部胡姓同學以32.8分錄取學校高中部，繼續選擇丹鳳高中就讀，獲頒5萬元獎學金。胡同學說，在地就學能把時間省下來讀書，加上學校的圖書館藏書豐富還有AR、VR等設備，進行自主學習。

教育局表示，迄今總計核發5365萬元入學獎學金，獎勵在地就學學生達1245人。

113會考

延伸閱讀

新北通學廊道改善66校 民拜要求校園正、側門全面鋪設綠底人行道

國中會考新竹奇特現象 網友：不是階級複製是基因複製

警方苦苦追討不到的罰款…北市累計6千多萬、新北達4億餘元

高中在地就學率7成 新北再加碼獎學金最高拿30萬元

相關新聞

畢業典禮來了隻青蛙！萌爸送給女兒驚喜 背後故事超暖心

畢業季到來，許多家長也親自出席孩子的畢業典禮，見證他們成長的過程。然而最近一名可愛的爸爸引起眾人注目，只見他身穿「青蛙裝」，甚至連頭都沒露出來，就來出席畢業典禮，除了給孩子驚喜外，他也透露，一方面是為了彌補疫情時期的遺憾。

學生要「穿襪游泳」掀熱議 台東高中證實曝原因：不是開玩笑

最近網路和學生群組貼文「台東高中游泳要穿襪子」引發討論，學校今天證實，的確建議學生游泳課要穿襪子，因池底有石灰質曾割傷人...

國台交4K5G音樂課開課囉 交響樂團為偏鄉學生上音樂課

偏鄉資源不足的國中小學生，也可以邀到國家級交響樂團現場演奏上音樂課？上周國立台灣交響樂團（國台交）採用4K攝影、5G專網...

鎮海國小學子DIY彩繪斗笠 喜遊四草綠色隧道

台南安南區鎮海國小校區位於台江國家公園園區，臨近國際級濕地四草濕地，具有獨特的生態教育環境，近期適逢畢業季來臨，校方帶著...

黃仁勳、蘇姿丰來台掀浪潮 建中4校AI成果展下周登場

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰相繼來台掀起一陣浪潮，更凸顯台灣長期以來對AI、科技產業重視...

彰化偏鄉小校推行英語學習 每天上學先要通過英語關卡

為推動英語學習風氣，彰化縣花壇鄉文祥國小學生每天上學時，面對的是四道英語關卡，白沙國小學生則是「每日一句」，「每天每一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。