新北推在地就學 國中會考5A++獎學金30萬
新北市府教育局今天說，為鼓勵新北市學生在地就學，加碼獎學金，今年新北國中畢業生只要會考成績達5A++，且錄取並就讀新北市市立高中，就可獲得新台幣30萬元獎學金。
此外，也增加教育會考英文科成績達A（報考應用英語科需達A+）以上就讀新北市技術型高中得核發獎學金1萬元及國中部直升獎學金2000元，以吸引英語專才及鼓勵學生直升。
新北教育局今天發布新聞稿表示，為鼓勵新北市學生在地就學，訂定「新北市高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，發給就讀新北市立高中職且國中教育會考成績優秀學生入學獎學金，112學年度總計發給484萬元，獎勵163名新北市學生在地就學；113學年度再加碼推出獎學金。
新北市立板橋高中校長賴春錦說，去年有3名國中生分別以35.6、34.6及34.8高分選擇就近進入板橋高中，除了分別獲頒11萬、7萬及6萬元入學獎學金，減少的通勤時間也可靈活運用，而學校推出校園午餐APP能預先點餐且提供多元菜色，都是吸引學生特色。
丹鳳高中國中部胡姓同學以32.8分錄取學校高中部，繼續選擇丹鳳高中就讀，獲頒5萬元獎學金。胡同學說，在地就學能把時間省下來讀書，加上學校的圖書館藏書豐富還有AR、VR等設備，進行自主學習。
教育局表示，迄今總計核發5365萬元入學獎學金，獎勵在地就學學生達1245人。
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