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鎮海國小學子DIY彩繪斗笠 喜遊四草綠色隧道

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區鎮海國小畢業班40多位師生，近期遊歷四草大眾廟旁綠色隧道，體驗課堂所學，過程中學生也自行DIY彩繪斗笠，並將彩繪斗笠留下，讓未來遊客前往搭船時使用，提昇社區觀光品質。圖／鎮海國小提供
台南安南區鎮海國小畢業班40多位師生，近期遊歷四草大眾廟旁綠色隧道，體驗課堂所學，過程中學生也自行DIY彩繪斗笠，並將彩繪斗笠留下，讓未來遊客前往搭船時使用，提昇社區觀光品質。圖／鎮海國小提供

台南安南區鎮海國小校區位於台江國家公園園區，臨近國際級濕地四草濕地，具有獨特的生態教育環境，近期適逢畢業季來臨，校方帶著畢業班40多名師生遊歷四草大眾廟旁的綠色隧道，聆聽生態解說、驗證課堂所學，學生更DIY彩繪斗笠，並將彩繪斗笠留下，遊客前往搭船時可透過學生DIY的創意彩繪斗笠遮陽，提升社區觀光品質。

鎮海國小校長凃榮祥表示，該校是一所具有海洋特色的小學，學校以豐富資源為發展，訂定課程，6月是課程學習總結，學校也與四草大眾廟合作進行學童彩繪斗笠並搭四草綠色隧道竹筏活動，體驗課堂所學。

凃榮祥說，課程內容包含「濕地保衛戰」及「紅樹林之美」，老師在課堂上教導孩童認識濕地，也介紹濕地內的動物，像招潮蟹、彈塗魚、黑面琵鷺、高蹺鴴等生活習性，另外也針對四草地區目前紅樹林類別講解，讓學生認識故鄉的生態資源，進而維護這片美好生態環境。

其中，四草大眾廟綠色隧道被稱為「迷你版亞馬遜森林」，近期校方也帶著40多名畢業班師生探訪，廟方更讓孩童能DIY自行彩繪斗笠，不少同學畫招潮蟹、海洋生態等，相當有趣，大家戴著斗笠搭乘竹筏，欣賞航道上的自然生態，不少學生都直呼「好壯觀、好美！」。

學生表示，能搭船認識紅樹林生態，感覺很特別，動植物的生活習性和課堂上老師講的一模一樣，真的很有趣，也感謝廟方免費提供搭乘竹筏解說服務，可以認識家鄉、感受家鄉之美，未來自己要好好保護自己家鄉的生態環境。

台南安南區鎮海國小畢業班師生帶著自行DIY彩繪斗笠，遊歷四草大眾廟旁的綠色隧道，聆聽生態解說、驗證課堂所學。圖／鎮海國小提供
台南安南區鎮海國小畢業班師生帶著自行DIY彩繪斗笠，遊歷四草大眾廟旁的綠色隧道，聆聽生態解說、驗證課堂所學。圖／鎮海國小提供

彩繪 濕地 綠色隧道

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