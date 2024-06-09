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彰化偏鄉小校推行英語學習 每天上學先要通過英語關卡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉文祥國小學生每天上學時，面對的是四道英語關卡，甚至由學生擔任關主。圖／文祥國小提供
彰化縣花壇鄉文祥國小學生每天上學時，面對的是四道英語關卡，甚至由學生擔任關主。圖／文祥國小提供

為推動英語學習風氣，彰化縣花壇鄉文祥國小學生每天上學時，面對的是四道英語關卡，白沙國小學生則是「每日一句」，「每天每一個沒有逃避的機會」，學生們藉此點點滴滴的累積，將英語融入生活。

文祥國小目前有180名學生，校長吳世宏說，文祥國小推動此一英語學習已經有兩年了，做法是在學生上學時，二年級學生認識字母、三到六年級學單字、五及六年級學英語造句、四到六年級是英語會話。

吳世宏說，為了推動此一英語學習四道關卡，分別有老師、家長擔任關主，甚至成立了學生英語志工，讓學生擔任關主，每天一字、一句、一對話，學生上學的前一天早上，學校就會公布題目，中午先會廣播內容，在學生的連絡簿裡，還有明天要學的單字、句子，預做準備。

吳世宏說，學校推動的英語學習，不是要考倒學生，而是把制度建立好，「每天每一個沒有逃避的機會」，連畢業生離開校門前一天也不例外。讓英語學習成為學生們的共同話題，當孩子下課會問同學明天的單字是什麼、怎麼造句時，「我覺得我們的策略成功了」。

吳世宏說，有的學習比較後段的學生，原本不會背的單字，經長期的學習之後，已逐漸懂得單字技巧及相關邏輯，逐漸會背，覺得學英語不再是那麼難了，學校還會舉辦班際競賽，提升英語學習風氣。

花壇鄉白沙國小也有類似做法，學生在上學進校門前，就有老師擋關，對著白板上的「每日一句」，由老師帶著複誦英語名言佳句，一來學習英語，二來可以正向激勵學生。

白沙國小校長雲美雪說，這些英語的美言佳句，都有中文翻譯，主要還是讓學生能親近英語、語感，藉由點點滴滴的學習，將英語融入生活。

吳世宏說，類似英文學習大多是規模較小的學校，比較容易實施，也許學生讀國中以後，可能就沒有辦法再銜接，但至少能為學生的英語打底，甚至喜歡上英語，對於未來的英語學習仍是有幫助的。

彰化縣花壇鄉文祥國小學生每天上學時，面對的是四道英語關卡，甚至由學生擔任關主。圖／文祥國小提供
彰化縣花壇鄉文祥國小學生每天上學時，面對的是四道英語關卡，甚至由學生擔任關主。圖／文祥國小提供
彰化縣花壇鄉白沙國小學生上學時，在校門口都要隨著老師複誦英語「每日一句」。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉白沙國小學生上學時，在校門口都要隨著老師複誦英語「每日一句」。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉白沙國小學生上學時，在校門口都要隨著老師複誦英語「每日一句」。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉白沙國小學生上學時，在校門口都要隨著老師複誦英語「每日一句」。記者劉明岩／攝影

小學生 英語

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