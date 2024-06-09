畢業典禮來了隻青蛙！萌爸送給女兒驚喜 背後故事超暖心

畢業季到來，許多家長也親自出席孩子的畢業典禮，見證他們成長的過程。然而最近一名可愛的爸爸引起眾人注目，只見他身穿「青蛙裝」，甚至連頭都沒露出來，就來出席畢業典禮，除了給孩子驚喜外，他也透露一方面是為了彌補疫情時期的遺憾。

大大的眼睛、藍色的領結，可愛的青蛙裝下隱藏著爸爸滿滿的愛，臉書社團《爆廢1公社》這張照片引起廣大討論，貼文者「青蛙」本人指出，「三年前因為疫情，小孩小學畢業典禮沒有辦法舉辦，家長更沒有辦法參加。國中的畢業典禮當然不能錯過，要讓她（女兒）有個難忘的回憶，爸爸穿了青蛙裝要給小孩一個驚喜！」

貼文於昨（8）日上午9點多曝光，截至今日下午12點，已吸引超過2千人按讚、2百則留言。網友紛紛指出，「好猛的爸爸」、「女兒露出尷尬又不失禮貌的微笑」、「小孩有沒有不承認你是家長，而躲起來對你翻白眼」、「太可愛了」、「羨慕有這種爸爸」、「我們之前有個媽媽當皮卡丘」。

貼文家長也在留言處打趣補充，當時他手還拿著印有女兒名字的公告牌，昭告天下他是誰的爸爸，但這也是因為小孩個性偏外向，他們才能有這麼有趣的互動，如果是內向的孩子，恐怕會有心理陰影。