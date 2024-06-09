旺宏基金會推科學閱讀 建中教師帶學生玩桌遊看世界

2024年旺宏「閱讀科學找樂子」活動由建國中學教師童禕珊獲得年度最佳閱讀專案，其作品「玩桌遊看世界」是以近年全球關注的聯合國永續發展目標（SDGs）為主題，邀請學者講授相關內容，再由學生針對17項SDGs目標閱讀相關科普知識，分組發想設計桌遊的情境與內容，成為可供推廣的教育素材。

財團法人旺宏教育基金會自2015年起持續推動「閱讀科學找樂子」計畫，10年來全台近2萬5000名學生參與。活動共分兩階段執行，第一階段由基金會評選15組優秀教師創意閱讀專案及1所圖書館示範組提供獎勵金及獎狀，再評選出6件專案入圍第二階段線上票選活動，分數最高分者獲獎，而入圍決選的6件執行專案每組教師皆獲頒新台幣5000元獎勵金。

今年其他入圍決選的專案作品還包括蘭陽女中教師林佳穎結合課綱與環境永續議題，轉化閱讀為認識環境的永續行動；新竹女中教師楊伯軒透過ORID、田字法等方式鼓勵同學產出詩作、影集以及科普短文；師大附中教師李柏翰長期經營量子力學實驗室，今年師生聯手打造「永續」教材，展現十足的創意與企圖心。

而今年圖書館組則是由大安高工獲選，這也是技職高中首次入選為圖書館示範組。大安高工圖書館鎖定生態環保議題，以「斯文豪與福爾摩沙的奇幻動物」為主題，鼓勵同學透過閱讀撰寫書評，更利用AI進行海報創作。