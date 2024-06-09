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國台交4K5G音樂課開課囉 交響樂團為偏鄉學生上音樂課

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2024「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」中，琉球國中學生專注看著事先準備的《拍手歌》歌詞與國台交異地共唱共演。圖／國台交提供
2024「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」中，琉球國中學生專注看著事先準備的《拍手歌》歌詞與國台交異地共唱共演。圖／國台交提供

偏鄉資源不足的國中小學生，也可以邀到國家級交響樂團現場演奏上音樂課？上周國立台灣交響樂團（國台交）採用4K攝影、5G專網方式，即時將位於台中霧峰現場演奏畫面訊號輸送至屏東小琉球、台東長濱鄉等8所國中小學。樂團與學校同步連線、共唱共演，完成用交響樂團為偏鄉學童上音樂課的文化平權夢想。

作為台灣歷史最悠久的交響樂團，國台交早年曾僅依靠1輛行動式的舞台車，將古典音樂開進台灣的各個村落。國台交團長劉玄詠表示，國台交2021年落成的「NTSO數位音樂廳」，可將精湛的演出內容，以高品質低延遲，同步直送到不易親身到場聆賞的地方。

此次國台交規畫的直送互動音樂課，運用5G技術傳播與4K高解析畫質及高品質音源，在偏遠地區架設逼近臨場感之影音設備，以線上即時轉播方式，由專業導播進行畫面雙向訊號互動，實踐平權教育及提倡永續學習理念。

此一4K5G直送互動音樂課，由國台交助理指揮巫竑毅執棒，國台交小提琴團員江惠君擔任音樂課主持人；與國台交近80名演奏家，採用4K攝影、5G專網方式，即時將位於台中現場演奏畫面訊號輸送至屏東小琉球、台東長濱鄉、南投信義鄉等十多所國中小。樂團與學校同步連線，透過SRT點對點傳輸，展現低延遲、高畫質影音播送技術效果；且運用畫面同框顯示，學生們可以在聆聽國台交演奏時，同步進行連線互動，達成共唱共演，

國台交表示，這3場「國台交音樂課」中演出的曲目，都曾出現在不同版本的音樂課程中。如貝多芬的「第五號交響曲」，出現在翰林七年級下冊。鄧雨賢的「雨夜花」，出現在康軒六下。而異地合唱共演的「拍手歌」，則出現在翰林四年級。

國台交表示，這些音樂作品走出課本走上音樂會，讓參與聽眾對於音樂學習有更直接的感受。此一4K5G直送互動音樂課也是目前國內交響樂團的首創，藉由科技達到真實身歷其境，體驗無延遲、跨域感受現場感動。

而在直送轉播音樂課中，因即時傳播設備近乎零時差的模式，透過虛擬實境整合技術，學生們能與在遠方的交響樂團一同合作演出「拍手歌」。劉玄詠表示，首場於琉球兩個現場集合了4所學校超過300名師生共同參與看到全體師生專心演唱與拍打節奏的現場凝聚力，這樣的景象著實令人動容。

國台交表示，今年規畫於屏東縣琉球鄉、台東縣長濱鄉、南投縣信義鄉等三地辦理「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」，集合偏遠地區學校師生，共同欣賞國台交於台中霧峰演奏廳的現場演奏及互動音樂課。上周已舉行兩場，周四則將在南投縣信義鄉2所學校「上課」。

2024「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」中，琉球國中學生跟著國台交演奏廳現場指揮的手勢同步拍掌欣賞《拉黛斯基進行曲》。圖／國台交提供
2024「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」中，琉球國中學生跟著國台交演奏廳現場指揮的手勢同步拍掌欣賞《拉黛斯基進行曲》。圖／國台交提供
2024「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」由双融藝團隊執行，運用NTSO數位音樂廳進行高品質低延遲傳輸音樂演奏實況。圖／國台交提供
2024「NTSO 4K5G直送‧互動‧音樂課」由双融藝團隊執行，運用NTSO數位音樂廳進行高品質低延遲傳輸音樂演奏實況。圖／國台交提供

交響樂團 小琉球 音樂會

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