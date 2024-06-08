學生要「穿襪游泳」掀熱議 台東高中證實曝原因：不是開玩笑

最近網路和學生群組貼文「台東高中游泳要穿襪子」引發討論，學校今天證實，的確建議學生游泳課要穿襪子，因池底有石灰質曾割傷人，但尚無經費改善，只能暫時叫學生穿襪子。

網友在Threads貼文「穿襪子游泳真不錯，台東高中真棒」，同時附上台東高中體育組的建議「因游泳池池水為地下水，水質較硬，石灰質已是不可逆狀況，建議穿襪子下水」。

有學生留言「我同學游一趟，腳直接血流成河」、「母校好幽默喔」、「離譜」。「穿襪子下水符合衛生嗎？」1名台東女中學生說，臭襪子穿下去游泳，「真的不敢想像游泳池會變如何」。

台東高中體育組長陳司衛今天出面說，「這是認真的，不是學生認為的開玩笑」，台東高中游泳池是抽地下水，因台東地區的水質容易產生石灰質，沉澱在池底，會割傷學生的腳。

陳司衛表示，去年暑期游泳訓練班就有學員的腳底被割傷，當時他邀請維修廠商到校場勘，廠商建議過濾器要更換，同時也要有進水塔等設備。因此體育組擬定游泳池整建計畫，經費新台幣800萬元，報請體育署補助，但沒通過，因此就這樣擱置，只能先要求學生穿襪子保護腳底。

去年學生穿襪子後，割傷事件改善很多，未料今年又發生腳底割傷事件，校方才會再次建議學生游泳課要穿襪子。

台東高中校長陳美蓮接受媒體訪問表示，若游泳池全面修整即可改善這些問題，網路資訊較片面，希望民眾諒解，她強調由於經費龐大，校方無法負擔，孩子很需要上課場地，但風險確實存在，目前也考量是否停課或爭取外部資源來改善，無論如何都以學生安全為重。