快訊

午後雷陣雨來了！宜花、高雄以北12縣市大雨特報

影╱搭直升機朝藍寶堅尼射煙火！美YTR慘遭逮 恐被關10年

禁團令未除卻把業者推前線 賴政府觀光政策為德不卒

國父紀念館整修 閒置鋼琴捐贈花蓮秀林國中

中央社／ 台北8日電

國父紀念館今年2月起展開為期2年的整修工程，館方閒置鋼琴透過教育部樂器銀行媒合，捐贈給花蓮縣秀林國中，在校園延續生命，讓美妙的樂音飄揚到台灣另一個角落。

教育部今天發布新聞稿，國父紀念館展開整修後，為使館內設備持續發揮功用，將一台史坦威（STEINWAY＆SONS）鋼琴捐贈給衛武營國家藝術文化中心，另一台河合（KAWAI）鋼琴，則交由教育部樂器銀行媒合。

6月5日舉辦捐贈儀式，國父紀念館館長王蘭生表示，鋼琴是國父紀念館開館時購得，在各大音樂會和重要活動中都有使用。這次是以「嫁女兒」的心情捐贈，希望鎮館之寶能持續使用，維持樂器的功能，並讓美妙的樂音於飄揚台灣另一個角落。

樂器銀行計畫主持人歐陽慧剛表示，目前已媒合4000多件樂器到全台各地，包括都市邊陲、偏鄉、離島學校，只要有想要學習音樂的孩子，樂器銀行都會竭盡所能將樂器送到孩子手上。期盼秀林國中善用國父紀念館的鋼琴，全力發展音樂教育。

秀林國中教師陳俊宇表示，學校以原住民學生居多，合唱團也以原住民曲目為主，今年另外又參加客語組競賽，藉由不同語言的歌曲，讓學生瞭解多元族群的文化，學校非常期待這架鋼琴的到來。

教育部 紀念館 音樂會

延伸閱讀

北藝大校長再起爭議 疑發標案給兒子 教育部啟動行政調查

彰化彰興國中會考成績亮眼 樂觀罕病生可望上彰女

抵制傅崐萁「報復性不旅遊?」 綠營花蓮黨部籲理性看待

綠營抵制傅崐萁不來花蓮 地方喊：別懲罰 花蓮不是傅崐萁的

相關新聞

校園新鮮事／佳冬國中藤球國手搖籃 熱血老師自學技巧扮推手

台灣近年在藤球運動，急起直追，男女組排名已擠進世界前八，其中有藤球「南霸天」美譽的屏東縣佳冬國中，長年稱霸青少年組，已有...

桃園會稽國中透過大地遊戲 推展愛滋防治教育

「網住愛知不隨性~伊撒物語」愛滋防治大地遊戲發表會昨在桃園市會稽國中舉行，現場除介紹設計構想，更讓九年級學生實際體驗，搭...

金城國中超有創意 將畢典設計成奧運開幕反應熱烈

金城國中今天舉行第58屆畢業典禮，活動以「城者為王」為主題，校方表示，本屆283位畢業生受到疫情影響，在學期間史無前例遇...

正港好鄰居 八里垃圾焚化廠為周邊國小引入公益寫作課

新北市八里國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，八里國小校長陳木琳感謝八里垃圾焚化廠協且引入寫作資源，讓學...

屏中田祐僖繁星台大醫榜首獲縣長獎 周春米勉勇敢築夢

屏東縣政府今舉辦高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，共分2天、3場次舉行，今天下午是高中職場，屏東高中三年級田祐僖錄...

台中校園辯論賽突喊停！中市府挨批「草率」 5校自力救濟續辦

台中市教育局舉辦的台中市各級學校辯論比賽有30多年歷史，近期突然喊停，引起各校師生反彈，有5所國中今自行舉辦邀請賽，延續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。