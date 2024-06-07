桃園會稽國中透過大地遊戲 推展愛滋防治教育

「網住愛知不隨性~伊撒物語」愛滋防治大地遊戲發表會昨在桃園市會稽國中舉行，現場除介紹設計構想，更讓九年級學生實際體驗，搭配遊戲後的健康教育活動，希望藉此激勵更多人關注愛滋防治。

「網住愛知不隨性~伊撒物語」中「伊撒」取自ISA讀音，分別代表Interent 網路、Sex 性以及AIDS愛滋病，藉此提醒透過網路交友時，也要注意網路安全。玩家在遊戲中扮演「伊撒」的化身代表，接受異世界女神求助，在校園中依序擊敗各關卡魔王，取回線索，完成封印任務。遊戲最後融入倡議環節，玩家必須利用各關收集到的訊息，編寫口號呼籲他人一同關注愛滋防治。

近年，台灣愛滋病感染者有年輕化趨勢，為強化年輕族群愛滋病防治教育，學校性教育實施年齡層降至國小。研究顯示，國小教導有關愛滋病課程及曾看過或閱讀過愛滋病的相關訊息者，其學習效果顯著。目前台灣愛滋病主要傳染途途徑仍以性行為為主，國中學生生理和心理逐漸成熟，對愛滋的認識不該只停留在知識層面，應該深入連結生活經驗，進而反思社會大眾對愛滋感染者的歧視與汙名。

主辦單位台北市永恆扶輪社委託杏陵醫學基金會，研發支持學校落實愛滋病防治教育所需教學資源。前年已完成國小「愛知love!青春GO!安全E起來」的密室逃脫活動課程，受疾病管制署委託，針對國小、國中學校教師辦理種子師資增能研習，以及十五所國小入校推廣。今年，愛滋防治課程延伸至國中，桃園市會稽國中獲邀共同製作「網住愛知不隨性~伊撒物語」大地遊戲，讓學生在活動中將知識轉為行動。

台灣師範大學師資培育學院助理教授高松景表示，目前國內有關愛滋病預防教育多仰賴健康教育課程中的性教育主題，依現行課綱，國小、國中到高中三個學習階段都有教導預防愛滋病的知識態度和行為。由於專業師資不足，需要加強支持能落實性教育的課堂教學輔助資源，「網住愛知不隨性~伊撒物語」愛滋防治大地遊戲應運而生。

經過半年研發，針對國中生的「網住愛知不隨性~伊撒物語」愛滋防治大地遊戲共有三大主題，四大任務，一個倡議活動。主題分別有愛滋防治與關懷、網路安全，以及拒絕性行為。教師可配合健教課程，活動前先在課堂教學相關知識，大地遊戲活動可作為教學評量。

有別於國小的密室逃脫，本套遊戲除了延伸國小學過的概念，遊戲關卡更著重藉由情境引導學生對性行為做正確判斷。除了解愛滋傳染途徑，還將關懷愛滋感染者的行為具體化，學生更能感同身受。