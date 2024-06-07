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正港好鄰居 八里垃圾焚化廠為周邊國小引入公益寫作課

聯合報／ 教育事業部
新北市八里國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，學生開心高舉結業証書。圖／教育事業部提供
新北市八里國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，學生開心高舉結業証書。圖／教育事業部提供

新北市八里國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，八里國小校長陳木琳感謝八里垃圾焚化廠協且引入寫作資源，讓學生就近學習。

八里垃圾焚化廠已連續十多年與聯合報教育事業部合作，請寫作教室講師到瑞平、八里國小，老師會把上課內容融入遊戲，也會播放環保相關影片，因上課方式生動有趣，因此每次一開放報名就火速額滿。

瑞平國小校長范瑞瑩表示，雖然學校老師也教寫作文，但聯合報寫作教室講師的系統性教學讓學生更容易了解，且他與老師都發現，學生上了8周課程後，寫作能力明顯進步，只可惜課程只能安排在周五下午，只能讓剛學習寫作的中年級上課，維持寫作的興趣。他希望廠方能提供更多堂寫作課，讓高年級生也能參與。

范瑞瑩強調，瑞平是「非山非市」學校，家長會難挹注資源，所幸還有八里垃圾焚化廠的支持，學生可免費使用溫水游泳池、補助游泳校隊訓練經費，每年校慶路跑廠方也有志工在補給站送水、沿路引導，幼兒園到廠參觀時，也會提供有趣的環境教育。

有參加寫班的四年級周芯瑜說，他喜歡老師的上課方式，四年級林柏毅是第二次報名，他說老師教的「誇飾法」很有用，常用在寫作中，「可惜作文課沒開放高年級報名，好想明年再來上課。」

新北市八里國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，八里國小校長陳木琳（前排左）致贈感謝狀給八里垃圾焚化廠，感謝「好鄰居」十多年來的照顧。圖／教育事業部提供
新北市八里國小日前舉辦「敦親睦鄰國小課後輔導寫作班」結業典禮，八里國小校長陳木琳（前排左）致贈感謝狀給八里垃圾焚化廠，感謝「好鄰居」十多年來的照顧。圖／教育事業部提供

八里 寫作教室

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