沈迷手遊玩到凌晨！她苦讀會考全國榜首 獲120萬直升獎金

國中會考成績今公布，僑泰國中部學生柯亭語、張之盈，以五科A++、寫作6級分，榮登全國榜首，直升僑泰高中部，各獲120萬元獎學金。柯亭語和張之盈目前在菲律賓宿霧語言學校遊學，一早獲知好消息，都感到非常興奮。

校長温順德說，今年會考，僑泰不但出了2名全國榜首，另有6人五科皆A++、55人獲5A佳績，校方預估一中、女中錄取人數可望達46人，刷新校史紀錄，也拿下南區、大里區第一；且有30人95點以上的績優學生選擇直升，印證學校六年一貫的辦學成效廣獲家長肯定。

張之盈說，在2年級時一度沉迷手機遊戲，每天都玩到凌晨，後來在師長的提醒鼓勵下，重新回到正軌，才能考出好成績。

柯亭語說，考前英文成績不太穩定，幸好老師耐講解與引導，配合每天加強英語聽力，會考才能克服難關。她感謝師長以豐富經驗引導，才讓自己此次能破繭而出。

導師蔡惠茹老師說，國三生活緊湊，所幸班上學生願意配合，家長們也全力支持，看到孩子們的成果，一切的辛苦都是值得的。

獲5A10+的洪康哲、陳光中、廖冠博、王茟葦等4人，也選擇直升，各獲得60萬元獎學金。王茟葦說，哥哥以優異成績直升高中部，每學期的獎學金足以支應學費，且考取清華大學資訊工程系，她以哥哥為榜樣，盼三年後能考取醫學系。

此外，陳奕丞、陳奕任雙胞胎兄弟，都考出5A9+的好成績，足以錄取台中一中，但他們都選擇直升，各獲得42萬元獎學金。他們表示，希望能在熟悉的環境學習，將來拚上頂大電機或資工系，而學校頒發的獎學金會先存起來，進入大學後可放心追尋夢想，不必為學費煩惱。

國中部主任張廷鋐說，校方為直升學生規畫海外遊學活動，並給予1至6萬不等的獎助金，讓學生可在宿霧展開三周的沉浸式全英語學習，增進國際移動力。