嘉市會考榜首許幃程愛好科學 分享自學技巧及科學實作

嘉義市民生國中今年會考成績亮眼，8人考出5A10+佳績，其中作文1人6級分、3人5級分、4人4級分。學生許幃程拿下5A10+作文6級分，是嘉義市榜首，會考前就已錄取嘉義高中科學班，他分享，除了參加嘉義市科學展覽，增加實作能力外，還會看台大開放課程自學。

民生國中校長張金龍說，今年有571人參加國中會考，258人拿到1A以上成績，占比約45%，作文題目延續去年難度，約有8成學生拿到4級分以上。王楷寧、吳季容、張睿宸、許幃程、顏翊安、張詠鈞、羅紹瑋、蕭亮凡等8名學生今年拿下5A10+成績。

榜首許幃程說，他喜歡研究科學、探索新知，平時會看YouTube學習科學知識，也會廣泛閱讀科學雜誌，在準備嘉義高中科學班時，參加嘉義市科學展覽，自製會爆炸的硬幣氣球，也研究增加強力膠黏性，因想學習更多知識，還會上網觀看台大開放課程。

全校第1名畢業生代表吳季容曾獲得聯合盃嘉義區初賽第一名，多次參加全國音樂比賽。他分享，平時雖沒補習，但會購買市售三大參考書自學，先寫題目再看解答本，不會一邊寫一邊看解答，確保真的能運用觀念，希望讀嘉義高中高瞻雙語班，未來從事電機工作。

學生顏翊安也沒補習，購買參考書自學，並透過學校購買的AI科技化評量系統學習。顏翊安說，平時寫考卷寫到一半就會不想寫，但線上測驗時能完成更多題目，有一種打電動破關的感覺，未來希望就讀電機或醫學等相關科系。

校長張金龍說，校方向廠商採購AI科技化評量系統，對於中上成績學生很有幫助，平時沒有特別統計學生使用狀況，今年滿級分學生有6人使用，還曾有學生因此提升100多名，「大家都偷偷用沒告訴我」，希望學生繼續用，認真學習提升成績。