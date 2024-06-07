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《極境尋光─走進江賢二》 明起於國家戲劇院登場

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
《極境尋光─走進江賢二》明起一連兩天於國家戲劇院盛大演出。圖／新古典室內樂團提供
《極境尋光─走進江賢二》明起一連兩天於國家戲劇院盛大演出。圖／新古典室內樂團提供

新古典室內樂團近年來致力於以音樂為出發，積極將台灣豐厚的人文元素，以當代表演藝術的創新語彙，持續創作具論述與哲思、獨特劇場美學之跨域原創作品。《極境尋光─走進江賢二》明起一連兩天於國家戲劇院盛大演出。

2024年度全新製作《極境尋光─走進江賢二》，由榮獲「2022高雄文藝獎」肯定之跨域音樂藝術家、新古典室內樂團藝術總監陳欣宜，以旅居海外30年，終究回到自己深愛的土地台灣之知名的藝術家江賢二的重要作品《巴黎聖母院》、《百年廟》、《比西里岸之夢》、《銀湖》為創作發想。

作品藉由「光」的啟發，探索人與精神性空間以及大自然土地之間的對話，進而啟動對人生本質的探索與追求，3月份於台中國家歌劇院世界首演，獲得廣大迴響，並榮獲2024《台新藝術獎》提名之肯定，展開三大國家表演藝術中心巡演。

由於江賢二老師鍾愛古典音樂，這也是他許多創作中的靈感啟發，在江老師的作品當中，可以強烈感受到如同音樂般所呈現的層次、律動與純淨，並且具有深度的詩意與精神性。這次特別邀請安娜琪舞蹈劇場藝術總監謝杰樺擔任導演；音樂結合聲景素材與電聲元素，委由留法作曲家邱浩源、留奧聲音藝術家張晏慈共同創作。

舞台設計則力邀榮獲《2024德國iF設計獎》肯定的知名建築師趙建銘，跨界操刀；以及獲得《WSD世界劇場設計展》肯定的影像設計李國漢、燈光設計鄧振威參與製作，並由包括小提琴家蔡耿銘、陳依廷在內的「新古典室內樂團」和「許程崴製作舞團」共同演出。

新古典室內樂團藝術總監陳欣宜表示，本作品為藝術家江賢二跨域合作之首部劇場鉅作。除了感謝文化部、台中國家歌劇院，以及江賢二藝術文化基金會在過程中的協助，更感謝江賢二老師對團隊的信任與鼓勵。

陳欣宜表示，江老師對藝術創作的堅持與渴望突破，儼然成為我們不同領域創作者心中的光，不斷地啟發著大家。

《極境尋光─走進江賢二》6月8日(六)晚上7時30分、6月9日(日)下午2時30分，假國家戲劇院盛大演出。

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