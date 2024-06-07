養生風帶動健康餐飲商機 中華醫大開健身餐盒製作職訓班
追求健康養生當道，許多民眾重視飲食，帶動健康飲食商機，中華醫事科大宣布開辦「健身餐盒製作班」、「手作烘焙技能訓練班」，今天起受理報名，歡迎年滿15歲以上有意學習餐飲或烘焙第二專長、開創職業第二春民眾參加，受訓後輔導考照。
中華醫大表示，訓練班是受市政府勞工局委託，因應健康飲食風潮特別開辦，餐旅系承辦，運用餐旅系完善中西式餐飲設備做為實作教室。授課師資除校內專業老師，聘請校外實務經驗豐富業界師資指導、傳授技能，讓完成培訓的學員都能一技在手，開創就業或創業機會，一展身手。
餐旅系表示，開健身餐盒製作班是因應健康及健身風氣盛行，餐食商機無限，學會製作不只可用在照顧自己，也可作為開店創業或投入健身餐市場，非常實用；手作烘焙技能訓練班則是可學到特色烘焙技巧、麵包甜點製作，自行創業或求職，都是實用技能。
報名及詳細課程資訊可電洽06-2671214轉752陳小姐或參閱台灣就業通、中華醫大推廣教育組網頁：https://www.hwai.edu.tw/p/422-1000-1014.php?Lang=zh-tw
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