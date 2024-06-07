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黃仁勳訪台掀AI旋風 校園畢業典禮首創機器人頒獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台引發旋風，AI浪潮也刮進校園。台中葳格國際學校中學部昨日舉行畢業典禮，大玩AI人工智慧，首創AI機器人協助頒獎；畢業班級進場時，舞台螢幕播放學生透過生成式AI，繪製出心目中班上導師形象，有霸氣十足的武則天，也有十項全能的女超人，呈現AI學習成果。

葳格國際學校副創辦人何永全表示，今年畢業典禮以「RETRIEVING拾起」為主題，首創讓AI機器人登場，與真人互動、主持及遞獎，為活動增添一大亮點，也勉勵畢業生在科技高速發展的時代，要拾起對未來的信心，勇敢面對挑戰。

執行董事吳菀庭說，葳格率先將AI導入教學，透過畢業典禮的活動，是葳格教育與時俱進的最佳印證。

除為每位畢業生頒發畢業證書，校方還比照歐美文化，為獲獎畢業生訂製五顏六色的「Graduation Stole畢業領巾」，象徵學生們在校期間的成長與榮耀，也是來自母校的祝福，讓學生留下難忘回憶。

畢業典禮 舞台

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