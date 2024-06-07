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東石爆體罰 嘉縣代理師比率高挨轟
嘉義縣東石鄉某國小的陳姓代理教師涉以上課不認真、考試分數低為由，要女童罰跪還賞耳光，有縣議員昨以此案為例質詢說，嘉縣143所國小到高中3千多名教師，代理教師約470名占比14%，山區逾5成都是代理教師，甚至不具教師證，衍生不當管教問題；縣府表示，未來目標將代理教師比率降低至8%。
縣長翁章梁說，代理教師也有認真的老師，應給予肯定，禁止不當體罰已是社會共識，近日有邀143名學校校長至創新學院，針對不當體罰事件重申縣府立場，也清楚表明「校長就是學校的縣長」，應掌握校內動態。
東石某國小女童的母親說，女兒被罰跪上課，還遭該老師賞耳光、持熱融膠條打手，去年11月起經常惡夢驚醒，直到5月經其他家長轉述才知老師疑體罰，女兒竟說「不要讓老師知道，否則會被打更慘」。
議員詹琬蓁質詢說，校方主任3月發現代理教師不當體罰，立即向校長反映，卻直到女童母親5月投訴校方，才進到校安會處理。縣府教育處長李美華說，學校5月14日通報家長檢舉案件，後續啟動校事會議及相關調查，本月5日完成調查，預計本月上旬追究停聘、解聘或不續聘等責任。
詹琬蓁也說，山區及海區相繼傳出體罰案件，都是代理教師不當管教學生，偏鄉學校招不到人也不應犧牲孩子教育。
教育處表示，山區代理教師比率較高，已與彰化師範大學合作，讓山區原住民學生公費就讀，畢業後就能回鄉教書，將陸續降低代理教師比率，未來目標降低至8%。
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