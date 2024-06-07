AI衝擊 建中人社資優班走入歷史

輝達執行長黃仁勳近日在台灣暢談人工智慧（ＡＩ）時代帶動全球新產業革命，正反映近年台灣社會對ＡＩ的關注度，也正影響學生的志向。由於選理組的學生愈來愈多，建國中學「人文社會資優班」於一一二學年停招，最後一屆高二生，前天辦成果發表後，走入歷史，若再加上已停招的北一女人社資優班，正凸顯文組逐漸式微的現象。

教育部九十三學年度起推動「高中生人文及社會科學基礎人才培育計畫」，初期有北一女、建中、中山女高等校成立人社班，到一○八年配合課綱調整，轉型為分散式人文社會資優班。

建中人社班最後一屆成果發表中，學生研究包含台式應援、選舉、運彩等共十三個主題。人社班學生曾敬堯分享，雖然未來建中沒有人社班，仍盼留下相關課程，讓有興趣的學弟妹可以選修。

「很遺憾人社班走不到廿屆。」建中校長莊智鈞感慨，近年來招生人數下降，且有學生因興趣不符退出，每屆能走到最後的人數，不到廿位；他分析，除環境影響外，隨一○八課綱適性教育，普通班學生也能獲取參訪、研討會等資源，吸引力自然下降。

莊智鈞說，雖然ＡＩ時代來臨，但人文社會素養仍是每個建中同學需具備的工具，希望孩子能與社會保持連接，建中人社班並未消失，「而是融入了校園中每一個學生、班級裡。」

北一女人社班最後一屆高三生也在今年畢業，校方表示，「人社班沒有不見，只是變得普及化。」新課綱上路後，現在歷史、地理、公民也都有探究與實作課程，才決定將人社班轉型。此外，「重理工、輕人文」觀念深植家長內心，除人社班陸續停招，語文資優班也式微，不僅新北所有高中已無語文資優班，北市也僅剩景美女中一校。

板橋高中原是新北市唯一擁有數理、語文集中式資優班的學校，去年送走語資班最後一屆畢業生。板橋高中校長賴春錦說，這兩年仍有十四、十五人通過語文資優鑑定，學校會安排這些學生課後個別化教學，加強英文、第二外語、專題研究等內容。

台北市教育局長湯志民認為，ＡＩ科技化時代來臨，前三志願的學生在選擇未來道路時，會以較有出路的理工類型為首選。但人文永遠是科技基礎核心，包含ＡＩ設計必須人性化，避免破壞倫理等，持續鼓勵各校都設人文社會相關課程，也在研究與北市ＡＩ學習系統結合。