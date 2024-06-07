徵選嚴…中山女高人社班 年年爆滿

全國各高中的人文社會資優班，近年相繼停招，北市僅剩中山女高仍在招生，甚至年年爆滿。中山女高校長張云棻表示，每年仍有近百名新生報名，「想擠都擠不進來」；她指出，因徵選相當嚴格，學生通過筆試後，還需經過複試專題發想、面試等，才能進入人社班，「連我都相當佩服。」

北一女、建中近兩年相繼停招轉型，北市高中人社班從最高峰的一○三學年共二五八名學生，至一一二學年度僅剩一四四名學生，一一三學年度更僅剩中山女高招收。

中山女高人社班去年移師至台南，與南一中合辦「想像博物館—台灣手搖杯四百年史」，介紹郭懷一、李春生、八田與一等台灣歷史人物，及電影導演李安等，並發揮創意調配出相對應的各式手搖飲，呈現青年世代對台灣過去四百年歷史的想像與詮釋。

張云棻說，人社班近年轉為分散型資優班後，融入跨領域概念，理組學生也能共同參與研究，因此近年成果發表會轉型。

因以往成果發表形式為研究報告、論文形式，學生上台報告七分鐘，再由台下老師、同學回饋，形式較為呆板。但張云棻表示，近年透過策展方式，學生將自己的研究成果「實體化」，以更生活化的方式，將議題呈現在民眾眼前，學生也可依據自己的優勢能力與興趣，選擇策畫何種實體展示，就會更有成就感。