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建中人社班成末代 人文精神透過課程續萌芽

中央社／ 台北6日電

北市建中人社班停招，建中校長莊智鈞表示，雖然招生人數下滑不得不停辦，但會持續將人文精神融入課程；教育局長湯志民則說，即便在AI風潮下，人文精神也不可或缺。

北市建國中學「人文社會資優班」112學年起停招，高二生昨天進行成果發表，也是末代建中人社班成發。

北市府副發言人李政軒本身就是第8屆人社班出身，身為學長，他回憶人社班因為屬於一類組，升上高二時都會有人轉班去考二類或三類組，後來就演變成不再是資優班形式，而是轉以學程的方式，讓有興趣的學生選修。

校長莊智鈞也說，每年招生都越來越少，但還是希望將相關理念融入課程；教育局長湯志民則指出，新課綱強調跨域融合精神，人文是一切的基礎。

李政軒憶起，當時就讀人社班，高一時每週會跟北一女、中山女高人社班一起上課，提早接觸大學的政治、經濟、社會、心理等系所課程，還有社會科學領域的博士生導讀讀物，並上研究法、問題意識、問卷設計等。

升上高二後，人社班學生要擇定研究題目並定期與導師開會討論進度，一人提報一份論文，傑出者會被邀請至中研院發表；在國文、公民、歷史、地理上也會學得更深入並思辨課題。

李政軒說，人社班初衷是希望培育人文社會領域的學術研究後起之秀，他那一屆就有4至5人後來攻讀相關領域的博士班。

「科技的發展必須結合人文的關懷，才能促進文明的進步，而不是對文明帶來更大的破壞」，李政軒說，即便現在AI是潮流，但AI觸及到的領域終究是光靠理組知識無法周全的，例如倫理底線、真假判斷等，這時人文素養就更顯重要。

北市 建中 教育局

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