邱淑蟬為國小母校譜「有你的所在」 唱故鄉純純的愛

入圍第35屆金曲獎最佳客語歌手獎的歌手邱淑蟬，為母校、高雄市新威國小創作校歌「有你的所在」；邱淑蟬說，歌曲裡寫著自己快樂童年記憶，家鄉生活點滴一直都是她創作泉源。

新威國小今天也邀請邱淑蟬回到學校分享新歌與創作靈感。邱淑蟬一上台便問學弟妹「大家會不會覺得新威很小，心裡總會覺得有一天要離開新威，可能要到台北才會有更好發展？」

邱淑蟬說，自己小時候也常會這樣想，但長大後發現自己與高雄總是綁在一起，好像是一定要為家鄉做些什麼，而當自己開始創作後，在新威的回憶也是她創作重要靈感來源，「大家要珍惜現在依山傍水、聽蟬叫的生活，這些在都市都沒有」。

校方表示，第64屆校友邱淑蟬以客家歌曲「望」，榮獲第14屆金音創作獎「最佳民謠歌曲獎」，今年更以「繭的形狀」專輯，入圍第35屆金曲獎入圍「最佳客語歌手獎」、「最佳專輯製作人獎」、「最佳客語專輯獎」3項提名。

位於六龜區的新威國小已有逾百年歷史，也是六龜區唯一客庄小學，校方指出，百年來新威國小始終沒有校歌，在全體師生與社區熱切期待邱淑蟬獲獎同時，邱淑蟬已先幫母校創作校歌。

新威國小在2020年成立新威兒童合唱團，不僅為復振客家語言而唱，2022年獲客家委員會頒發「推動客語教學績優學校」，今年7月也將帶領新威合唱團把在地「新民庄調」帶至紐西蘭參加世界合唱大賽。

新威國小校長林淑芳說，自己不是客家人，但在新威的7年，努力推動客家語言教學，今天看著邱淑蟬回到新威、大家一起合唱「有你的所在」，非常感動。

林淑芳說，新威國小雖地處特級偏遠，但培育無數菁英，邱淑蟬帶著校歌創作回到母校分享，就是最佳典範。

邱淑蟬就讀龍肚國中時的主任黃怡菁致詞說，邱淑蟬在國中時期就是一個愛唱歌、愛閱讀的學生，今天為國小母校詞曲創作，加上金曲獎將於6月底揭曉，期待載譽滿滿的淑蟬能夠持續創作，帶給學弟妹更多學習樣貌。

邱淑蟬也說，新威國小是讓她提問探索、建立自信的開始，這些年每當創作到腸枯思竭時，總會想起童年時陽光模樣，她甚至回憶「小時候常和玩伴拿著吉貝木棉樹的種子互丟」，台下師生也紛紛點頭說，這就是新威的專屬回憶。

活動在邱淑蟬與學弟妹合唱「有你的所在」的歌聲劃下句點，邱淑蟬說，歌詞就是訴說新威很小，鄰居通常就是同學，兒時玩伴的感情很純粹，自己至今仍與不少國小同學持續聯絡，這和長大後的友誼是不一樣的。